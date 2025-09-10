Αεροσυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες που οι περισσότεροι επιβάτες δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να ακολουθούν

H αεροσυνοδός Μπάρμπαρα «Barbie Bac» Μπατσιλιέρι από την Αργεντινή μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι μόνο «φιστίκια και αναταράξεις».

Η 29χρονη σταρ του YouTube, που διασκεδάζει τους 2,7 εκατ. ακολούθους της με τις αεροπορικές της ιστορίες, αποκάλυψε τους «κανόνες πτήσης» που πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθούν όλοι οι επιβάτες των αεροπλάνων.

Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες των αεροπλάνων

Κανόνας Νο 1: Κρατήστε τα αστεία για τον εαυτό σας, αναφέρει, καθώς το πλήρωμα έχει ήδη αρκετά να διαχειριστεί στα 30.000 πόδια.

«Όταν βγήκε η ταινία "Η κοινωνία του χιονιού", ένας επιβάτης μού είπε: "Αν συμβεί οτιδήποτε, σου δίνω τη συγκατάθεσή μου να με φας". Κι εγώ ήμουν σε φάση "Τι;!"» είπε η Μπατσιλιέρι στο What’s The Jam.

Πρόσθεσε ότι κάποιοι έχουν ακόμη και το θράσος να αστειεύονται, λέγοντας: «Ποιος πετάει το αεροπλάνο; Αν είναι γυναίκα, πες μου να κατέβω».

Πέρα από τα αστεία, η Μπατσιλιέρι λέει ότι υπάρχουν και άλλοι πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες: Όχι νερό βρύσης στο αεροπλάνο και όχι γιαούρτι που έχει μείνει «πάνω σε σακούλες με πάγο» για ώρες.

Για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε τις γόβες σας στη βαλίτσα: «Δεν φοράω ποτέ τακούνια… Σε περίπτωση εκκένωσης θα πρέπει να τα βγάλεις για να μην καταστρέψεις την τσουλήθρα, και στο αεροδρόμιο χρειάζεται να περπατάς πολύ».

Ακόμη, αναφέρει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου: «Νομίζετε ότι το υγρό στο πάτωμα είναι νερό; Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει εκεί μέσα».

«Εξάλλου, ούτε η μοκέτα του αεροπλάνου είναι πολύ καθαρή», πρόσθεσε.

Όσο για το αν πρέπει να επιβιβαστείτε νωρίς; Ξεχάστε το. «Μερικοί επιβάτες αρχίζουν να σχηματίζουν ουρά στην πύλη πριν καν φτάσει το αεροπλάνο… Γιατί να περιμένεις στην ουρά για να μπεις, αν πρόκειται να στέκεσαι όρθιος για τόση ώρα; Εγώ προτιμώ να περιμένω μέχρι το τέλος, να μπουν όλοι, και μετά να μπω ήσυχα».

«Αν και οι κουβέρτες πλένονται πριν από κάθε πτήση, έχουν χρησιμοποιηθεί από τόσους πολλούς επιβάτες που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται εκεί μέσα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα αεροπορικά ταξίδια, το μότο της Μπατσιλιέρι είναι ξεκάθαρο: χιούμορ με μέτρο, έξυπνη οργάνωση στις αποσκευές και εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας, γιατί ο ουρανός δεν είναι πάντα τόσο καθαρός όσο φαίνεται.

Πηγή: iefimerida.gr