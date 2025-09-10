Στηρίζουν τις απεργίες για ΑΤΑ ευρωπαίοι συνδικαλιστές

Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Δημοσιοϋπαλληλικών Συνδικάτων EPSU στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα στην Κύπρο, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην παγκύπρια απεργία στις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στα συνδικάτα της χώρας, ο Γενικός Γραμματέας της EPSUη Jan Willem Goudriaan, «η κινητοποίηση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να υπερασπιστούμε την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ATA), έναν μηχανισμό που είναι απαραίτητος για την προστασία των μισθών από τον πληθωρισμό και για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους μπορούν να διατηρήσουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο».

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενη οικονομική πίεση. Σε πολλές χώρες, οι μισθοί δεν συμβαδίζουν με τις τιμές, και οι οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης, τροφίμων, ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπεράσπιση της ATA στην Κύπρο δεν είναι ένας απομονωμένος αγώνας, αλλά μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για δίκαιους μισθούς, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στην εργασία», τονίζει.

«Η EPSU υποστηρίζει σθεναρά το αίτημά σας για δίκαιη και πλήρη εφαρμογή της ATA. Οι μηχανισμοί που συνδέουν τους μισθούς με τον πληθωρισμό είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν το τίμημα των οικονομικών κρίσεων, ενώ οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες τους.

Ο σεβασμός και η ενίσχυση της ATA είναι επίσης ζήτημα τήρησης των συλλογικών συμβάσεων και της αρχής ότι η προστασία των μισθών αποτελεί θεμέλιο της αξιοπρεπούς εργασίας. Η EPSU θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό σας και να ενισχύει τη φωνή σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο», καταλήγει η επιστολή.