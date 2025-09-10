Ορόσημο η 1η Οκτωβρίου για την αγορά ηλεκτρισμού

Στη σημασία της 1ης Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία που σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα εμπορίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) στην Κύπρο υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), Γιώργος Χρυσοχός στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΑΗ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία.

Όπως τόνισε, η επιτυχία της ΑΑΗ δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την ημερομηνία ενεργοποίησής της, αλλά από το κατά πόσο θα εφαρμοστεί πλήρως και ολοκληρωμένα το σύνολο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της έλευσης του φυσικού αερίου, της αναβάθμισης του δικτύου και της υλοποίησης έργων αποθήκευσης ενέργειας.

Ο κ. Χρυσοχός εξήγησε επίσης γιατί η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού αποτελεί το πιο αποδοτικό εργαλείο για τη διασφάλιση δίκαιων και κοστοστρεφών τιμών προς όφελος των καταναλωτών. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενός μακροπρόθεσμου ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι ο ΣΑΗ θα συνεχίσει να αποτελεί καταλυτικό εταίρο στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνέπεια και διαφάνεια, εξασφαλίζοντας φθηνή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.

Την Ετήσια Γενική Συνέλευση, που διεξήχθη στο 360 Nicosia, τίμησαν με την παρουσία τους κρατικοί αξιωματούχοι, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιων οργανισμών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών Συνδέσμων, καθώς και τα μέλη του ΣΑΗ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση του Συνδέσμου από την Αντιπρόεδρο, κα. Αγγέλα Ανδρέου. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξης Βαφεάδης, απεύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, κ. Γιώργος Παντελίδης, καθώς επίσης ο Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Σταύρος Σταυρινού και ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κύριος χορηγός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η Eurobank, χρυσοί χορηγοί η EKO Energy και το Green Energy Group, αργυρός χορηγός η Ergo Energy και χορηγός η Kel. Sorokos Windfarm Ltd.