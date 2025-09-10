Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με οριακή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

Ο ΓΔ έκλεισε στις 291,56 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,13%

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τετάρτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 291,56 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,13%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε επίσης οριακή άνοδο 0,08%, κλείνοντας στις 177,17 μονάδες. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε €566.558,

Τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσίασαν τα Ξενοδοχεία, με πτώση 1,57%, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες κατέγραψαν οριακή άνοδο, κατά 0,22% η Εναλλακτική Αγορά, κατά 0,07% η Κύρια και κατά 0,19% οι Επενδυτικές.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €240.264 (άνοδος 0,27% - τιμή κλεισίματος €7,44), της Atlantic Insurance με € 148.903 (πτώση 7,41% - τιμή κλεισίματος €2,50), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €100.127 (άνοδος 4,23% - τιμή κλεισίματος €1,48), της Petrolina Holdings με € 35.364 (άνοδος 0,84% - τιμή κλεισίματος €1,20) και της Demetra Holdings με €24.075 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,69).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 6 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 161.

Εξάλλου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ανακοίνωσε προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, διαφοροποιήσεις στις συνθέσεις των Δεικτών της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του ΧΑΚ.

Συγκεκριμένα, μετοχή της εταιρείας A.J. Green Shell Plc εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας GLOBALWEALTH GROUP PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ και του Δείκτη Χρηματοοικονομικών ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας K. Kouimtzis S.A εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Η μετοχή της εταιρείας RIANESON INVESTEMENTS PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Επίσης, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε διαφοροποιήσεις σχετικά με τη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη, καθώς αυτή αντικαθίσταται από τη μέτοχη της εταιρείας AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD, που με βάσει την τελευταία αξιολόγηση του Δείκτη είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο αντικατάστασης (Reserve List). 

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

