Υπογραφή Συμβατικού Πλαισίου Κανόνων για λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού

Έναυσμα για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (

Το έναυσμα για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), δόθηκε σήμερα με την υπογραφή στα γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) του Συμβατικού Πλαισίου των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Σε ανακοίνωση, ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι η υπογραφή του Συμβατικού Πλαισίου δίνει το έναυσμα για την ένταξη Συμμετεχόντων στο Συμβατικό Πλαίσιο και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Προστίθεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως αυτά ορίζονται στους ΚΑΗ είναι ο Λειτουργός Αγοράς, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής και ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύμβαση υπογράφηκε από τους Σταύρο Σταυρινό, Εκτελεστικό Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, εκ μέρους του Λειτουργού Αγοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Ευστάθιο Παλόχη, Αναπληρωτή Διευθυντή Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας (ΒΡΔ) Διανομής, εκ μέρους του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, Γιώργο Γεωργίου εκ μέρους του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και Χριστάκη Ζαχαρίου, Αναπληρωτή Διευθυντή ΒΡΔ Μεταφοράς εκ μέρους του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς.

Στην τελετή της υπογραφής ήταν παρόντες και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Άδωνις Γιασεμίδης και ο Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ, Κωνσταντίνος Βαρνάβα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

