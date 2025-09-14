Να μην χαθεί η κοινωνική συνοχή: Συνέντευξη επιτρόπου Προϋπολογισμού ΕΕ στον «Π»

Ο επίτροπος Προϋπολογισμού της ΕΕ, Πιότρ Σεραφίν, λίγο πριν την επίσημη έναρξη μιας επίπονης διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους €1,816 τρισ. της περιόδου 2028-2034, σκιαγραφεί στον «Π» το πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής, που «κλειδώνει» ονομαστικά τη χρηματοδότηση της συνοχής και τη γεωργίας, αλλά και ανακατανέμει πόρους για την άμυνα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα, με στόχο έναν προϋπολογισμό ευθυγραμμισμένο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης. Μέρος της πρότασης ένα φιλόδοξο «καλάθι» νέων ιδίων πόρων για την Ένωση, που περιλαμβάνει και ένα πιθανό εταιρικό τέλος. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση ενεργό ρόλο θα έχει η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα μικρότερα κράτη μέλη που ασκούν την προεδρία «συχνά θεωρούν ευκολότερο να διαδραματίσουν τον ρόλο του ουδέτερου μεσολαβητή, και αυτό μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε μια διαπραγμάτευση όπου η αξιοπιστία και η αμεροληψία της προεδρίας επηρεάζουν τον ρυθμό της συμβιβαστικής λύσης, αν και οι τελικές συμφωνίες συνάπτονται πάντα συλλογικά», σχολιάζει ο κ. Σεραφίν για την επίδραση που μπορεί να έχει στη διαπραγμάτευση η κυπριακή προεδρία. Ξεκινούν οι νέες διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, με σημαντικές προκλήσεις όπω...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!