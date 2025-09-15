Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 293,34 μονάδες με άνοδο 0,80%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,26 μονάδες με άνοδο 0,80%. Η αξία των συναλλαγών ήταν €1.225.685.

Όλοι οι επιμέρους δείκτες, εκτός από την Εναλλακτική Αγορά και τα Ξενοδοχεία, κατέγραψαν κέρδη. Η Κύρια Αγορά και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν άνοδο 1,30% και 1,43% αντίστοιχα. Η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με ζημιές 0,46%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Atlantic Insurance με €998.980 (τιμή κλεισίματος €2,50 - πτώση 0,79%) της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €94.390 (τιμή κλεισίματος €7,80 - άνοδος 2,36%). η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €75.761 (τιμή κλεισίματος €1,705 - άνοδος 1,49%), η μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €46.136 (τιμή κλεισίματος €1,45 - πτώση 0,68%) και η μετοχή της ΚΕΟ με €5.360 (τιμή κλεισίματος €2,68 - πτώση 4,96%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 1 παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 82.

Πηγή: ΚΥΠΕ