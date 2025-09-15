Ψάχνει νέο πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών- Παραιτήθηκε ο José Manuel Campa

Ο José Manuel Campa, νυν Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Εποπτών της EBA την απόφασή του να παραιτηθεί από τον ρόλο του και να αποχωρήσει από την Αρχή στα τέλη Ιανουαρίου 2026 λόγω προσωπικών και οικογενειακών ζητημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Jose Manuel θα συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως στην EBA μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026, ώστε να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση της ηγεσίας και να ελαχιστοποιήσει τυχόν διαταραχές σε αυτή τη χρονική στιγμή της αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, η EBA ξεκινά την τυπική διαδικασία για την επιλογή του νέου Προέδρου.