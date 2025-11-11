Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν (βίντεο)

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις αρχές των δύο χωρών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, όταν κατέπεσε στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε βίντεο στα γεωργιανά και στα τουρκικά social media που φέρεται να καταγράφει την πτώση του αεροσκάφους.

⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.

Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d — No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται: «Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό τη χώρα μας, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας».

🔴#UPDATE — Footage shows Turkish military cargo plane C-130 crashing on Georgia-Azerbaijan border pic.twitter.com/NB9WyR7ENz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 11, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της συντριβής ή την κατάσταση του πληρώματος, ενώ οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις εντοπισμού των επιβαινόντων.

Το C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος, με τη Lockheed Martin να έχει κατασκευάσει περισσότερα από 2.500 από το 1954. Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.

Πηγή: protothema.gr