Γόρδιος δεσμός η ΑΤΑ- Αδύνατη δείχνει η κατάληξη σε συμφωνία

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, για την επίτευξη συγκλίσεων για την ΑΤΑ, που με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να εξευρεθούν χωρίς να υπάρξει υπαναχώρηση από τις δύο πλευρές.

Χθες ο υπουργός Εργασίας συναντήθηκε με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, στο πλαίσιο των χωριστών συναντήσεων που προγραμματίστηκαν μετά την τρίωρη στάση εργασίας των συντεχνιών την Πέμπτη.

Από τη χθεσινή συνάντηση δεν προέκυψε επί της ουσίας αποτέλεσμα, με τις εργοδοτικές οργανώσεις να επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους όπως καταγράφηκαν στα πρόσφατα δύο κοινά ανακοινωθέντα τους, λέγοντας κατηγορηματικά «όχι» στην καθολική επέκταση της ΑΤΑ καθώς θα αυξήσει το συνολικό τους κόστος.

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, δήλωσε στον «Π» ότι «επαναλάβαμε στον υπουργό τις θέσεις μας όπως εγκρίθηκαν από τα συλλογικά μας όργανα και περιλήφθηκαν στα δύο κοινά ανακοινωθέντα την Τετάρτη και την Κυριακή». «Είμαστε στη διάθεση του υπουργού για συνέχιση του θεσμοθετημένου διαλόγου στο πλαίσιο του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για εκσυγχρονισμό του συστήματος της ΑΤΑ», τόνισε.

O γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε στον «Π» ότι «πήγαμε στη συνάντηση για να δείξουμε τη βούλησή μας για συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου με δεδομένες τις γραμμές μας που αφορούν εκσυγχρονισμό και δικαιότερη κατανομή και σε καμία περίπτωση δεν συζητούμε την επέκταση της ΑΤΑ. Εμείς επανακαταθέσαμε τις θέσεις μας και αναμένουμε να απευθυνθεί γραπτώς ο υπουργός κοντά μας», πρόσθεσε.

Μιλώντας στον «Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου, Αιμίλιος Μιχαήλ, ανέφερε ότι το 2023, λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, η ΑΤΑ πήγε πάνω 7%.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι αυξήσεις στους μισθούς μαζί με την ΑΤΑ έχουν ξεπεράσει το 18%, επεσήμανε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη για τις επιπτώσεις από την επέκταση της ΑΤΑ στο 100% και τι θα σημαίνει για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Πηγές του Υπουργείου Εργασίας ανέφεραν στον «Π» ότι η θέση της κυβέρνησης για τις παραμέτρους του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ αποτυπώθηκε και είναι γνωστή εδώ και μία εβδομάδα. Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ, όπως τις παρουσίασε προφορικά ο υπουργός, προνοούν, αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη και, αφετέρου, προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Βλέπει συντεχνίες σήμερα

Ο Υπουργός Εργασίας αναμένεται να δει σήμερα και τις συντεχνίες, με εκπροσώπους τους να δηλώνουν στον «Π» ότι οι θέσεις τους είναι επίσης γνωστές. «Μίλησαν οι εργαζόμενοι την Πέμπτη στο πλαίσιο της τρίωρης στάσης εργασίας», υποστηρίζουν, αναμένοντας να ακούσουν για την κάθε παράμετρο τι συγκεκριμένα προνοεί.

