Μείωση 15% στον αριθμό αδειών οικοδομής από ΕΟΑ

Διψήφια μείωση καταγράφει η έκδοση αδειών οικοδομής από τους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, εκδόθηκαν 2.764 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.254 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 15,1%.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 15,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 15,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 13,2%.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Όσον αφορά τον Μάιο του 2025, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 607 σε σύγκριση με 709 τον Μάιο 2024, καταγράφοντας μείωση 14,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €315,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 261,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.163 οικιστικές μονάδες.