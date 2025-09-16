Ανεβαίνει ο κύκλος εργασιών χονδρικού εμπορίου και οχημάτων

Ετήσια άνοδο σημείωσε ο δείκτης αξίας κύκλου εργασιών του χονδρικού εμπορίου και των οχημάτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων αυξήθηκε κατά 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ