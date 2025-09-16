Showmethemoney: Φορολογική μεταρρύθμιση σε δύο στάδια

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάννα Ερωτοκρίτου, μιλώντας στην εκπομπή "Show me the money" του Πολίτη 107,6 & 97,6 πρότεινε η υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης να γίνει σε δύο φάσεις —πρώτα οι αλλαγές σε φορολογικούς συντελεστές ώστε να εφαρμοστούν από 1.1.2026 και στη συνέχεια οι πιο σύνθετες ρυθμίσεις- προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για τη συζήτηση όλων των πτυχών της μεταρρύθμισης.

Η πρόταση για νομοθέτηση σε δύο φάσεις, η οποία υποστηρίζεται και από άλλα κόμματα, εδράζεται στο χρόνο που έχει στη διάθεσή της η Βουλή για να εξετάσει μέχρει τις 15 Δεκεμβρίου και τα νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης και τον προϋπολογισμό του 202.6. Η Επιτροπή Οικονομικών, εξήγησε η κα. Ερωτοκρίτου έχει στη διάθεσή της μόλις 14-15 συνεδρίες έως 15 Δεκεμβρίου για εξέταση του προϋπολογισμού και κρίσιμων νομοσχεδίων, "με τον κρατικό προϋπολογισμό να μην έχει ακόμη κατατεθεί, κάτι που περιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο για ενδελεχή επεξεργασία πλήρους πακέτου μεταρρύθμισης", όπως ανέφερε.

Η υλοποίηση «σε δύο στάδια» προτείνεται για να διασφαλιστεί ότι οι φοροελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα θα νομοθετηθούν εγκαίρως και θα ισχύσουν από 1.1.2026, ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές που απαιτούν περισσότερη διαβούλευση θα εξεταστούν αμέσως μετά τον προϋπολογισμό με άνεση χρόνου.

Η σύσκεψη

Σε ότι αφορά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο υπουργείο Οικονομικών, η κα. Ερωτοκρίτου έκανε λόγο για θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή ανησυχιών όλων των κομμάτων.

Η προτεραιότητα, όπως τονίστηκε, είναι ο νηφάλιος διάλογος και η συναίνεση στα θέματα οικονομίας, ως προϋπόθεση λελογισμένης ανάπτυξης και καλών αποτελεσμάτων.

Η φιλοσοφία που στηρίζει το ΔΗΚΟ, εξήγησε η αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, συνδυάζει: α) φοροελαφρύνσεις εντός των αντοχών των δημόσιων οικονομικών, β) φορολογικά κίνητρα για νέους τομείς δραστηριότητας και ποιοτικές θέσεις εργασίας, γ) απλούστευση διαδικασιών για φορολογούμενους και ΜμΕ, με υιοθέτηση ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ερωτοκρίτου ανέφερε μείωση της ειδικής εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5% και κατάργηση της λογιζόμενης διανομής κερδών ως παρεμβάσεις προς τη «σωστή κατεύθυνση», υπό την προϋπόθεση δημοσιονομικής σύνεσης και χωρίς λαϊκισμό.

ΑΤΑ και εργασιακή ειρήνη

Ερωτηθείσα για την ΑΤΑ, η κα. Ερωτοκρίτου τάχθηκε υπερ της συνέχισης διαλόγου και της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης ως αναγκαίου όρου για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, χωρίς εικασίες ενόσω οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η προτροπή είναι να μπουν στο πλάι οι αστοχίες που όξυναν το κλίμα, ώστε τα οφέλη της ομαλής οικονομικής λειτουργίας να διαχυθούν πρωτίστως στους εργαζομένους.