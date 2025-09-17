Νέα μέτρα οικονομικής πίεσης κατά Ρωσίας συζήτησαν Τραμπ - φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι είχε μια «καλή συνομιλία» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με θέμα την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία. Στη δήλωση της, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως θα προτείνει γρηγορότερη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

Όπως έγραψε η ίδια στο Χ (πρώην Twitter) «είχα μια καλή συζήτηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την ενίσχυση των κοινών μας προσπάθειων, ώστε να αυξήσουμε την οικονομική πίεση στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων».

Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, «η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια».

«Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που τροφοδοτείται από τα έσοδα των ορυκτών καυσίμων, χρηματοδοτεί τη σφαγή στην Ουκρανία», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. «Για να τερματιστεί αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων», ανέφερε.

Εξάλλου, το βράδυ της Τρίτης, ο Πρόεδρος Τραμπ προσγειώθηκε με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο, εκκινώντας τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

