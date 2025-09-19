Τουρισμός: «Δεν θυμoύνται καλύτερο Σεπτέμβριο από το 1983»

Ο καλύτερος Σεπτέμβριος των τελευταίων χρόνων όσον αφορά τις αφίξεις τουριστών μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου είναι ο φετινός, σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, Βίκτωρ Μαντοβάνη.

Μιλώντας στον «Πολίτη», ο κ.Μαντοβάνης είπε χαρακτηριστικά ότι από το 1983, οπόταν είναι μέλος του συνδέσμου, είναι για πρώτη φορά που παρατηρείται τόσο μεγάλος αριθμός αφίξεων ξένων επισκεπτών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε πολύ καλά νούμερα αναμένεται να κυμανθεί και ο Οκτώβριος, λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα ενδείξεις και κρατήσεις που υπάρχουν. Οι μαζικότερες αφίξεις αυτή την εποχή προέρχονται, κυρίως, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, το Ισραήλ και τη Γερμανία.

«Στα 42 χρόνια που ασχολούμαι με την τουριστική βιομηχανία και με θέματα του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, τον μήνα Σεπτέμβριο, να παρατηρείται τόσο μεγάλος αριθμός αφίξεων τουριστών. Βέβαια, ως τουριστικοί φορείς της Κύπρου, δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τους αριθμούς αφίξεων. Αντίθετα, θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα και στοιχεία που σχετίζονται με τις τουριστικές ροές στον τόπο μας, όπως, για παράδειγμα, πού καταλήγουν οι τουρίστες που φθάνουν στο νησί μας και πόσες μέρες διαρκούν οι διακοπές τους», επισήμανε ο κ. Μαντοβάνης, υπενθυμίζοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών εξακολουθεί να μεταβαίνει τακτικά στα κατεχόμενα για διακοπές ή έχει αγοράσει κατοικίες στις ελεύθερες περιοχές. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες αυτοί δεν συνεισφέρουν στην οικονομία του τόπου όσο συνεισφέρουν άλλες αγορές.

Τα έσοδα και η ακρίβεια

Ο Βίκτωρ Μαντοβάνης είπε ότι ναι μεν οι αριθμοί αφίξεων είναι εξαιρετικοί για την εποχή, όμως οι τουριστικοί φορείς δεν πρέπει να πανηγυρίζουν, τονίζοντας ότι για την τουριστική βιομηχανία, τους ξενοδόχους και τις τοπικές επιχειρήσεις πρώτιστη σημασία έχουν τα έσοδα που προέρχονται από τον τουρισμό. Όπως ανέφερε, είναι, μεν, σε καλά επίπεδα τα έσοδα από τον τουρισμό αλλά αυτό αποδίδεται, ως έναν βαθμό, και στη γενική ακρίβεια που επικρατεί. Παρατήρησε, ακόμα, ότι ο μέσος όρος διαμονής σε τουριστικά καταλύματα των Ισραηλινών είναι μάξιμουμ 4 – 5 μέρες, σε αντίθεση με τους Πολωνούς, η διαμονή των οποίων ξεπερνά συνήθως τη μία εβδομάδα. Ενόψει Οκτωβρίου, ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου είπε ότι η Λάρνακα παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση στις κρατήσεις, όπως και άλλες περιοχές. «Τα νούμερα αφίξεων θα συνεχίσουν να είναι αυξημένα και τον επόμενο μήνα, με τη Λάρνακα να επωφελείται σημαντικά από το γεγονός αυτό», κατέληξε.