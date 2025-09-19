Μειώθηκαν στα €3,2 εκατ. τα κέρδη της ΚΕΟ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά €2,1 εκατ. ή 5,84% στα €33,4 εκατ. από €35,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στα €3,2 εκατ. μειώθηκαν τα κέρδη της εταιρείας ΚΕΟ το εξάμηνο του 2025 έναντι κερδών €3,5 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά €2,1 εκατ. ή 5,84% στα €33,4 εκατ. από €35,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση οφείλεται σε μεμονωμένη συμφωνία εξαγωγής προϊόντων που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2024 και η οποία δεν είναι επαναλαμβανόμενη.

Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε σε €11,3 εκατ. σε σύγκριση με €11,9 εκατ.. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση του μεικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στην μείωση του κύκλου εργασιών.

Το περιθώριο μικτού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ανήλθε σε 33,9% το 2025 έναντι 33,4% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 το Συγκρότημα παρουσίασε κέρδος από εργασίες €2,9 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η μείωση του κέρδους από εργασίες οφείλεται στην μείωση του μεικτού κέρδος ως αποτέλεσμα της μείωσης του κύκλου εργασιών.

