Συμφωνία ΥΠΟΙΚ, συντεχνιών για προσωπικό ΧΑΚ ενόψει αποκρατικοποίησης

Συμφωνία για μεταφορά των υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στη δημόσια υπηρεσία συνυπέγραψε το Υπουργείο Οικονομικών, το ΧΑΚ και οι συντεχνίες των εργαζομένων στο ΧΑΚ το πρωί της Παρασκευής.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας. «Είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει τη μεταφορά των μελών του προσωπικού του ΧΑΚ στη δημόσια υπηρεσία, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ», ανέφερε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι θεωρεί τη συμφωνία καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη «του κοινού στόχου», της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ. «Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας ανοίγει τον δρόμο, ώστε να προχωρήσει και η εξέταση των κυβερνητικών νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί από κυβερνητικής πλευράς στη Βουλή των Αντιπροσώπων», είπε, σημειώνοντας ότι είναι κοινή πεποίθηση ότι η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ θα οδηγήσει στην ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, με όλα τα θετικά αποτελέσματα.

«Είμαι ευτυχής, γιατί η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένο διάλογο και διαβουλεύσεις με την ειλικρινή και καλοπροαίρετη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών και συνομολογήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης που επιδεικνύει έμπρακτα σεβασμό προς τους εργαζομένους και τη διασφάλιση του εργασιακού τους καθεστώτος και αφήνει όλα τα μέρη ικανοποιημένα», επισήμανε.

Παρουσιάζοντας περιληπτικά τη συμφωνία, είπε ότι προβλέπει την ομαλή και καθολική μεταφορά των εργαζομένων του ΧΑΚ στη δημόσια υπηρεσία, διασφαλίζοντας το εργασιακό τους μέλλον. Σημείωσε, ακόμα, ότι εμπεριέχονται πρόνοιες, τόσο για την εφαρμογή σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αφυπηρέτησης, όσο και πρόνοιες που ρυθμίζουν την τύχη των υπαρχόντων σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, του Ταμείου Συμπληρωματικών Παροχών και του Ταμείου Ευημερίας των εργαζομένων.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω θερμά τόσο το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όσο και τη Διοίκηση του ΧΑΚ και ιδιαίτερα τις συντεχνίες των εργαζομένων του που δούλεψαν εντατικά και μέσα σε πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας και αλληλοκατανόησης πέτυχαν να έχουμε τη σημερινή συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την οριστική διευθέτηση ενός από τα πιο σημαντικά βήματα για την υλοποίηση της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, είπε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας με τις δύο συντεχνίες «γίνεται ακόμα ένα σημαντικό και καθοριστικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου και τον εκσυγχρονισμό της Κεφαλαιαγοράς».

Σημείωσε ότι το προσωπικό του ΧΑΚ είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια «και τους ευχαριστώ για τη στήριξη και την εποικοδομητική τους στάση», είπε, ευχαριστώντας, επιπρόσθετα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και τον Υπουργό «για τη θετική τους στάση και τη συμβολή τους στην επίτευξη της συμφωνίας».

Συναίνεση συντεχνιών για αποκρατικοποίηση ΧΑΚ

Η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαφέρει από τους υπόλοιπους ημικρατικούς οργανισμούς, ανέφεραν από την πλευρά τους οι συντεχνίες, εξηγώντας τη συναίνεσή τους στην αποκρατικοποίηση του οργανισμού.

Ο Ανδρέας Ηλία, ΓΓ της ΟΗΟ-ΣΕΚ, είπε ότι η χρηματαγορά και η κεφαλαιαγορά έχουν άλλα δεδομένα, τα οποίά επέβαλλαν οι εργαζόμενοι να συμφωνήσουν στο να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση ενός ημικρατικού οργανισμού.

«Το ζητούμενο ήταν η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας. Το έχουμε πετύχει και μέσω του νόμου και μέσω της σημερινής συμπληρωματικής συμφωνίας», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν καθοριστικής σημασίας ο κοινωνικός διάλογος που έγινε.

Ο κ. Ηλία σημείωσε ακόμα ότι ήταν καθοριστική η παρέμβαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής «για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σήμερα, προκειμένου από βδομάδας να εξεταστεί το όλο νομοσχέδιο και να προχωρήσει με την έγκρισή του».

Ευχαρίστησε με τη σειρά του το Υπουργείο Οικονομικών για τον διάλογο που οδήγησε στη σημερινή κατάληξη. «Ο κοινωνικός διάλογος δεν έχει αδιέξοδα», είπε και αυτό αποδεικνύεται με την υπογραφή της συμφωνίας για κατοχύρωση των δικαιωμάτων του προσωπικού του ΧΑΚ.

Με τη σειρά του, ο Νίκος Γρηγορίου, ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, εξέφρασε την ικανοποίησή του, που μετά από έναν μακρύ και εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο «έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο ΧΑΚ με έναν ικανοποιητικό τρόπο, που ρυθμίζει τόσο τη συνέχεια της εργοδότησης των εργαζομένων ή την επιλογή για να αποχωρήσουν εθελούσια, αλλά και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τις συλλογικές συμβάσεις, που έχουν γίνει σεβαστά», είπε, αναφερόμενος στο Ταμείο Ευημερίας και στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Ο κ. Γρηγορίου σημείωσε επίσης τη μεγάλη σημασία μιας κοινωνικά αποδεκτής συμφωνίας μετά από κοινωνικό διάλογο και πρόσθεσε ότι η ιδιωτικοποίηση ή αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ είναι «μια εντελώς διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες».

«Η θέση των συντεχνιών είναι σταθερή ενάντια στις αποκρατικοποιήσεις», υπογράμμισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ