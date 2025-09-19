Ανεβαίνει η ζήτηση για δάνεια- Στα ύψη το ενδιαφέρον για στεγαστικά

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια κατέγραψε αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια και, σε μεγαλύτερο βαθμό, για στεγαστικά δάνεια, σύμφωνα με την νέα έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα.

Η καθαρή αύξηση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων αποδίδεται από τις τράπεζες στις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης όσο και για πάγιες επενδύσεις.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται στο γενικό επίπεδο των επιτοκίων, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στις βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς κατοικίας. Αντίστοιχα, η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια οφείλεται, σύμφωνα με την Έρευνα, στο γενικό επίπεδο των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει σταθερή ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση τόσο για στεγαστικά δάνεια όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά.

Κριτήρια

Όσον αφορά τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και προς νοικοκυριά, για στεγαστικά καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης δανείων, σε όλες τις κατηγορίες, είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων δανείων ή πιστωτικών ορίων προς επιχειρήσεις και νέων στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά, επίσης παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτοί παρέμειναν στο σύνολο τους σταθεροί αν και, σύμφωνα με την Έρευνα, καταγράφηκε μείωση στα επιτόκια για νέα επιχειρηματικά δάνεια και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα επιχειρηματικά δάνεια, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από άλλα τραπεζικά ιδρύματα και την αντίληψη μειωμένου κινδύνου σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και προοπτικές.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης νέων στεγαστικών δανείων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρόλο που, όπως και για τα επιχειρηματικά δάνεια, καταγράφηκε μείωση στα δανειστικά επιτόκια, καθώς και στο περιθώριο των τραπεζών για τα συνήθη νέα στεγαστικά δάνεια, λόγω πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Όλοι οι παράγοντες και οι επιμέρους όροι που σχετίζονται με τους συνολικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης νέων καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά, είχαν ουδέτερη επίδραση κατά το υπό αναφορά τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις αναμένεται να γίνουν αυστηρότερα, ενώ και για τις δύο κατηγορίες δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.