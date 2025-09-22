Μειώθηκαν στο €1,3 εκατ. οι ζημιές της Leptos Calypso Hotels

Μειωμένες ζημιές για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία Leptos Calypso Hotels λόγω της αύξησης των εισοδημάτων και της μείωσης των χρηματοδοτικών εξόδων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αναπροσάρμοσε προς τα πάνω τις τιμές διανομής στα ξενοδοχεία, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα αυξημένα κόστη.

Οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στο €1,3 εκατ. από ζημιές €1,7 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Ο κύκλος εργασιών του συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκε στα €14,3 εκατ. από €11,8 εκατ. που οφείλεται κυρίως στην καλύτερη πληρότητα των ξενοδοχείων του συγκροτήματος καθώς και στη βελτιωμένη τιμολογιακή απόδοση.

Το κέρδος εργασιών ανήλθε σε €300,5 χιλ. από €3,6 χιλ. πέρσι

Τα χρηματοδοτικά έξοδα μειώθηκαν στο €1,5 εκατ. σε σύγκριση με €1,7 εκατ. ενώ η εταιρεία μείωσε ον τραπεζικό δανεισμό από το τέλος του 2024 κατά €2,4 εκατ.

Όσον αφορά τις προοπτικές, σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το έτος λόγω της εποχικότητας του κύκλου εργασιών των ξενοδοχείων του συγκροτήματος. Ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών των ξενοδοχείων διεξάγεται κατά την κύρια τουριστική περίοδο που εμπίπτει στο δεύτερο εξάμηνο.

Παρά την αβεβαιότητα, αναφέρεται, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε επίπεδο κέρδους εργασιών, αναμένονται να είναι βελτιωμένα σε σχέση με το 2024