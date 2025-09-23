«Άπλωσε χέρι συνεργασίας» ο Παναγιώτου μετά την καθολική αντίδραση στο «ΑΤΑ για όλους»

Τη συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ προέταξε τη Δευτέρα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, απλώνοντας «χέρι συνεργασίας» σε συντεχνίες και εργοδότες.

Μετά την καθολική αντίδραση και πυρά των κοινωνικών εταίρων που πυροδότησε το ξαφνικό «ΑΤΑ για όλους» χωρίς να τεθεί προηγουμένως ενώπιόν τους και μετά τη σύσταση του υπουργού Οικονομικών για προσήλωση στον κοινωνικό διάλογο και πιο καταλυτική δράση της κυβέρνησης, ο κ. Παναγιώτου άλλαξε αφήγημα. Ενώ τις προηγούμενες μέρες διακήρυττε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, οξύνοντας αντί να κατευνάζει το αρνητικό κλίμα, τη Δευτέρα εμφανίστηκε πιο συγκρατημενος και ήπιος στις τοποθετήσεις του.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο και επιδιώκουμε τη διαμόρφωση συγκλίσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ», σημείωσε.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών που συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία, τόνισε.

«Η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί και η θέση της είναι ενιαία, την οποία εκφράζουμε ως συναρμόδιοι υπουργοί, ο καθένας με το δικό του λεξιλόγιο και τη δική του ρητορική», είπε, αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού.

«Σας διαβεβαιώ ότι πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας, τόσο εγώ όσο και ο υπουργός Οικονομικών υλοποιούμε την κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι δύο βρίσκονται σε καθημερινή επαφή.

Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες προχωρούν την Τετάρτη σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενά τους βήματα. Εάν δεν προκύψει κάτι σημαντικό που να διαφοροποιεί την κατάσταση, οι συντεχνίες θα κλιμακώσουν τα μέτρα.