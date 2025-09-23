Τελευταία ευκαιρία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας/Κύπρου - Στη Ν. Υόρκη κρίνονται τα επόμενα βήματα του φιλόδοξου έργου

Το σημερινό τετ-α-τετ στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν αναμένεται να προσθέσει κάτι καινούργιο στην πορεία των σχέσεων των δύο χωρών, μια πορεία που έχει εισέλθει σε ταραγμένα νερά. Οι προσδοκίες από την ελληνική πρωτεύουσα είναι χαμηλές. Το βασικό σενάριο είναι ότι θα επιβεβαιωθεί η στήριξη μιας πορείας διαλόγου για την επίλυση των διμερών διαφορών. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα που απαιτεί λύση στον παρόντα χρόνο -ένα ζήτημα που δυνητικά θα μπορούμε να προκαλέσει και κρίση, με στρατιωτική κλιμάκωση- και πρόκ...

