Τελευταία ευκαιρία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας/Κύπρου - Στη Ν. Υόρκη κρίνονται τα επόμενα βήματα του φιλόδοξου έργου
Η σημερινή ημέρα και όσα θα λεχθούν στη Νέα Υόρκη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η απόφαση που θα κληθεί να λάβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
