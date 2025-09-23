Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τελευταία ευκαιρία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας/Κύπρου - Στη Ν. Υόρκη κρίνονται τα επόμενα βήματα του φιλόδοξου έργου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Η σημερινή ημέρα και όσα θα λεχθούν στη Νέα Υόρκη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα βήματα για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το τετ-α-τετ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η απόφαση που θα κληθεί να λάβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το σημερινό τετ-α-τετ στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν αναμένεται να προσθέσει κάτι καινούργιο στην πορεία των σχέσεων των δύο χωρών, μια πορεία που έχει εισέλθει σε ταραγμένα νερά. Οι προσδοκίες από την ελληνική πρωτεύουσα είναι χαμηλές. Το βασικό σενάριο είναι ότι θα επιβεβαιωθεί η στήριξη μιας πορείας διαλόγου για την επίλυση των διμερών διαφορών. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα που απαιτεί λύση στον παρόντα χρόνο -ένα ζήτημα που δυνητικά θα μπορούμε να προκαλέσει και κρίση, με στρατιωτική κλιμάκωση- και πρόκ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΥΡΚΙΑΥπουργείο ΕξωτερικώνΑΔΜΗΕΕΛΛΑΔΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited