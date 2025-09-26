Μάκης Κεραυνός: Καμία σύγκρουση συμφέροντος στη φορολογική μεταρρύθμιση

Καμία σύγκρουση συμφέροντος δεν υπάρχει όσον αφορά τη συνδρομή συμβούλων των ελεγκτικών οίκων PwC και KPMG στο έργο της φορολογικής μεταρρύθμισης, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε απάντησή του μετά από σχετικό ερώτημα της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία κοινοποιήθηκε από τη βουλή στα ΜΜΕ, ο υπουργός σημειώνει ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκριση συμφέροντος, δεδομένου ότι οι εισηγήσεις έγιναν από το ΚΟΕ λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη που έχει διεξάγει η επιστημονική ομάδα του ΚΟΕ, οι ξένοι εμπειρογνώμονες και οι πυλώνες πολιτικής που έθεσε η Κυβέρνηση, λαμβανομένου υπόψη τους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συστάσεις της, καθώς αποτελεί το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με περισσότερους από 60 φορείς της κοινωνίας»

Ερώτημα Χαραλαμπίδου

Με το ερώτημά της η κ. Χαραλαμπίδου καλούσε τον Υπουργό Οικονομικών να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το έργο «Ολοκληρωμένος Φορολογικός Μετασχηματισμός» που έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

«Έχουμε προσέξει ότι τις εισηγήσεις εκ μέρους της συμβουλευτικής επιτροπής του πανεπιστημίου σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα ανέλαβαν δυο πρόσωπα, τα οποία έκαναν και τη σχετική παρουσίαση κατά τη συνάντηση στο προεδρικό, τα οποία, προφανώς, έχουν σύγκρουση συμφέροντος, καθότι ο ένας είναι μέλος του συγκροτήματος της PWC και ο άλλος της KPMG», αναφερόταν στο ερώτημα της κ. Χαραλαμπίδου.

«Δεν θεωρείτε παράδοξο πρόσωπα με τέτοια σύγκρουση συμφέροντος να αναλαμβάνουν να καταθέσουν και να παρουσιάσουν προτάσεις σε σχέση με θέμα που επηρεάζει πελάτες των εργοδοτών τους;» διερωτήθηκε η κ. Χαραλαμπίδου.

Εξηγήσεις

Ο κ. Κεραυνός επισημαίνει στην απάντησή του ότι όσον αφορά το έργο «Φορολογικός Μετασχηματισμός» το Υπουργείο Οικονομικών εντός του 2023, έχει αναθέσει την ετοιμασία σχετικής μελέτης στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστήμιο Κύπρου στη βάση Ερευνητικής Συνεργασίας δυνάμει του Άρθρου 16 (4) του Νόμου Ν73(Ι) 2016, όπου ρυθμίζεται η διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου τομέα.

«Σημειώνεται ότι η μελέτη καλύπτει το φορολογικό χειρισμό τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τα εργαλεία για την υποστηρικτική εργασία αλλά και την μακροοικονομική ανάλυση που θα συνοδεύουν την υπό αναφορά μελέτη (τάσεις εσόδων, εισοδηματικές ανισότητες, φορολογικά βάρη) ώστε να εξαχθούν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα για το εκσυγχρονισμένο φορολογικό πλαίσιο», προσθέτει.

Όπως προνοείται στη σχετική σύμβαση, συνεχίζει, η μελέτη περιλαμβάνει εισηγήσεις ως προς τη δημιουργία ενός νέου φορολογικού συστήματος το οποίο να είναι φιλικό προς την οικονομική μεγέθυνση των επιχειρήσεων και να ενισχύει τη μεσαία εισοδηματική τάξη διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών καθώς και τη συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Κρατικών Ενισχύσεων.

«Αξίζει να αναφερθεί ότι η μελέτη περιλαμβάνει και ανάλυση καλών πρακτικών άλλων δικαιοδοσιών. Στις τελικές εισηγήσεις έχουν προσμετρηθεί οι δυνητικές επιδράσεις των φορολογικών αλλαγών, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και στην επίδραση στο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα. Τα πιο πάνω υλοποιήθηκαν με τη χρήση οικονομετρικών εργαλείων/ μοντέλων (Euromod, DSGE, Input-Output, Demand System Equations etc) και ποσοτικοποιήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις», διευκρινίζει.

«Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν τα αναγκαία διαθέσιμα στοιχεία οι εκτιμήσεις έχουν βασιστεί σε εκτιμήσεις ελαστικοτήτων/πολλαπλασιαστών από άλλες χώρες και σε ποιοτικές εκτιμήσεις του Κέντρου», σημειώνει ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι το γενικό συντονισμό του έργου έχει η Διευθύντρια του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, με ομάδα που στελεχώνεται από διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου, ερευνητές Διδακτορικού/ Μεταδιδακτορικού επιπέδου, αλλά και εμπειρογνώμονες με πρακτική γνώση του φορολογικού πλαισίου από το ιδιωτικό κυρίως τομέα.

«Η Σύμβαση Ερευνητικής Συνεργασίας για το έργο Φορολογικός Σχεδιασμός, έχει υπογραφθεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών, όπου η επιμέρους ανάθεση και σύμβαση του Πανεπιστημίου με τους εμπειρογνώμονες και ερευνητές έγινε εξολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο, στη βάση επιμέρους συμβάσεων. Ως προς το θέμα που θίγετε, διατηρώ την άποψη ότι η συνεισφορά των υπό αναφορά προσώπων έγινε προς το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και μετέπειτα αφού εγκρίνονταν από αυτό, τα παραδοτέα κοινοποιούνταν στο Υπουργείο από τη διευθύντρια του έργου», εξηγεί.

Η όλη παρουσίαση και οργάνωση της παρουσίασης, τονίζει ο κ. Κεραυνός, έχει υλοποιηθεί από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, όμως τα ανακοινωθέντα είχαν προκαταρτικά εγκριθεί από την Προεδρία και το Υπουργείο Οικονομικών. «Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς τις εισηγήσεις που προτάθηκαν στο ΥΠΟΙΚ από ΚΟΕ. Δεν παρουσίασαν τις δικές τους εισηγήσεις», προσθέτει.