Κέρδη €4,8 εκατ. για το Mall of Cyprus, €0,6 εκατ. για το Mall of Engomi

Τα συνολικά έσοδα του Mall of Cyprus διαμορφώθηκαν στα €9,6 εκατ. από €9,8 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη του Mall of Cyprus ανήλθαν στα €4,8 εκατ. το εξάμηνο του 2025 από €4,4 εκατ. το εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο χρηματιστήριο την Δευτέρα.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν στα €9,6 εκατ. από €9,8 εκατ. και το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε στα €7,4 εκατ. από €7,2 εκατ.

Όσον αφορά το Mall of Engomi ανακοίνωσε κέρδη €633,1 χιλ. έναντι κερδών €170,5 χιλ. πέρσι.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε €2,2 εκατ. σε σύγκριση με €1,9 εκατ. το εξάμηνο του 2024. Το λειτουργικό κέρδος έφθασε το €1,1 εκατ. από €1 εκατ.

