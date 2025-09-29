Ε-kalathi: Οι πιο φθηνές υπεραγορές, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών

Το e-kalathi αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που παρουσιάζει με σαφήνεια τις τιμές βασικών προϊόντων στις κυπριακές υπεραγορές. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αξιοποίησε τα στοιχεία που παρείχε η πλατφόρμα, πραγματοποιώντας δύο έρευνες. Στις 4 Αυγούστου, αξιολόγησε τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν το διάστημα 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου, προχωρώντας σε ανάλυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της πρώτης έρευνας.

Από τους 478 κωδικούς προϊόντων του συστήματος, εντοπίστηκαν 267 κοινά είδη σε πέντε μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών (Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Ιωαννίδης, Μετρό και Άλφα Μέγα). Η σύγκριση του συνολικού κόστους τους ανέδειξε τη Σκλαβενίτης ως την πιο οικονομική επιλογή με συνολικό κόστος 926,52 ευρώ, ακολουθούμενη από Αθηαινίτη (979,49 ευρώ), Ιωαννίδη (1.025,85 ευρώ), Μετρό (1.047,76 ευρώ) και Άλφα Μέγα (1.049,87 ευρώ).

Η τάση των τιμών σταθεροποιήθηκε και στην πιο πρόσφατη έρευνα του συνδέσμου στις 31 Αυγούστου, εδραιώνοντας την πεποίθηση πως η Σκλαβενίτης είναι η φτηνότερη υπεραγορά του νησιού. Συγκεκριμένα, στη σύγκριση τιμών που έγινε σε 260 κοινά προϊόντα, η έρευνα κατέδειξε ότι πιο φθηνή υπεραγορά γι' αυτά τα προϊόντα ήταν η Σκλαβενίτης, με συνολικό κόστος €893,38, ακολουθούσε ο Αθηαινίτης με €951,84, το Μετρό με €985,47, η υπεραγορά Ιωαννίδης με €997,06 και το Άλφα Μέγα με €997,90.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών τονίζει ότι τα συμπεράσματα βασίζονται αποκλειστικά στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi, χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. Παράλληλα, δηλώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά τροφίμων.

