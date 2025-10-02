Τι προνοεί ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2026

Στη βουλή κατατέθηκε σήμερα ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2028.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €944.263. Τα έτη 2027-2028 συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στις €687.022 και €707.459, αντίστοιχα.

Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται εξολοκλήρου από κρατική χορηγία, η οποία περιλαμβάνεται κάτω από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες το 2026 είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 κατά 65,3% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €373.028. Τα έτη 2027-2028 οι δαπάνες μειώνονται σε σχέση με το 2026, αλλά είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 κατά 20,3% και 23,8% αντίστοιχα.

Οι αποδοχές προσωπικού, ανέρχονται στις €158.543 και είναι μειωμένες κατά €6.315 σε σχέση με το 2025, λόγω κυρίως του υπολογισμού της μισθοδοσίας των κενών θέσεων σε μειωμένο εισαγωγικό βαθμό κλίμακας, ως οι οδηγίες του ΥΠΟΙΚ.

Σημειώνεται ότι, υπάρχουν τρεις κενές θέσεις, για τις οποίες έγινε πρόνοια για 12 μήνες.

Οι τακτικές δαπάνες, ανέρχονται στις €673.910 και είναι αυξημένες κατά €357.020 σε σχέση με το 2025, λόγω κυρίως της αύξησης κατά €298.000 της αντιμισθίας (περίληψη του κόστους ενός αποσπασμένου Διοικητικού Λειτουργού €68.000 και αναδρομικά 2022-2025 - €217.000), κατά €50.000 των συνεδρίων, που αφορά σε διοργάνωση του «Θεματικού Συνεδρίου EU IFI1 2026», το οποίο θα διοργανωθεί από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην Κύπρο, καθώς και της περίληψης πρόνοιας ύψους €26.000 για φιλοδώρημα του Προέδρου, του οποίου η θητεία λήγει τον Ιούλιο του 2026.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, ανέρχονται σε €6.500 και είναι στα ίδια επίπεδα με το 2025 και περιλαμβάνουν την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξειδικευμένων λογισμικών.

Για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό περιλήφθηκε συμβολική πρόνοια €10 σε σχέση με €4.000 το 2025, ενώ τα έτη 2027-2028 η πρόνοια ανέρχεται στις €5.000