Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση- Επικρίσεις για απουσία έμμεσων φόρων

Οι τοποθετήσεις εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου σε πάνελ για τη φορολογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του φετινού Cyprus Forum κατέδειξαν τη διάσταση απόψεων που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ του επιχειρείν και της πρότασης της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στα νομοσχέδια που τέθηκαν σε διαβούλευση από την κυβέρνηση. «Μας προβληματίζει η απουσία του ΦΠΑ από τη φορολογική μεταρρύθμιση καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αναλογικά φορολογικό έσοδο, τόσο στην Κύπρο όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, και διαχρονικά αποδίδει τα μεγαλύτερα έσοδα στη Δημοκρατία μας», επεσήμανε ο ειδικός σε θέματα έμμεσης...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!