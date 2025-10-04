Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση- Επικρίσεις για απουσία έμμεσων φόρων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σε πάνελ του Cyprus Forum διατυπώθηκε έντονος προβληματισμός και επικρίσεις για απουσία παρεμβάσεων στην έμμεση φορολογία (ΦΠΑ). Το μεγαλύτερο μέρος των αντιδράσεων αφορά τα μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής

Οι τοποθετήσεις εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου σε πάνελ για τη φορολογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του φετινού Cyprus Forum κατέδειξαν τη διάσταση απόψεων που εξακολουθεί να υπάρχει μεταξύ του επιχειρείν και της πρότασης της κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται στα νομοσχέδια που τέθηκαν σε διαβούλευση από την κυβέρνηση.  «Μας προβληματίζει η απουσία του ΦΠΑ από τη φορολογική μεταρρύθμιση καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο αναλογικά φορολογικό έσοδο, τόσο στην Κύπρο όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, και διαχρονικά αποδίδει τα μεγαλύτερα έσοδα στη Δημοκρατία μας», επεσήμανε ο ειδικός σε θέματα έμμεσης...

ΦόροςΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦόροιΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝφόροςΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

