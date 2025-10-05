Οίκος DBRS: Τα θετικά και οι προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας

H κυπριακή οικονομία στέλνει μηνύματα θετικής πορείας και ανθεκτικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τόσο μέσω των πρόσφατων πιστοληπτικών αναβαθμίσεων όσο και των ενθαρρυντικών δημοσιονομικών δεικτών. Με αφορμή την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο DBRS Morningstar στη βαθμίδα «A» με σταθερή προοπτική, αναδεικνύονται τα βασικά σημεία που συνθέτουν το κλίμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που ελλοχεύουν για το μέλλον, με έμφαση στη διατήρηση της βιωσιμότητας του τραπεζικού τομέα και στη συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Θετικά μηνύματα και ...

