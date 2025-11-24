XAK: Διαγραφή γραμματίων δημοσίου Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 8ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (29/08/2025 - 28/11/2025), με κωδικό ΓΔ13Θ25/ TB13H25 από τις 25 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.