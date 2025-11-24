XAK: Διαγραφή γραμματίων δημοσίου Κυπριακής Δημοκρατίας

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2025

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 8ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (29/08/2025 - 28/11/2025), με κωδικό ΓΔ13Θ25/ TB13H25 από τις 25 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

