Τρεις συλλήψεις για την απόπειρα απαγωγής πρώην υπουργού της Ουκρανίας στη Λάρνακα

Παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τρίτη σύλληψη για την απόπειρα απαγωγής 46χρονου στη Λάρνακα το Σάββατο. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τους. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τρεις ύποπτοι παρουσιάζονται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, σήμερα Δευτέρα, στις 10 το πρωί.

Χθες το απόγευμα προχώρησαν στη σύλληψη 34χρονου άνδρα, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση βάσει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά επίθεση, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απόπειρα απαγωγής, απειλή, εκβίαση και παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά από καταγγελία 46χρονου κατοίκου Λάρνακας, ο οποίος ανέφερε ότι γύρω στις 5 το απόγευμα δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ένας από τους δράστες τον χτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι τρεις προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο όχημά τους. Ο 46χρονος κατάφερε να αντισταθεί και να διαφύγει.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί νωρίτερα χθες 25χρονος, εναντίον του οποίου προέκυψε μαρτυρία, με αποτέλεσμα την έκδοση και εκτέλεση δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Ο 25χρονος τέθηκε επίσης υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.

