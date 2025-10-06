Δόθηκε η έγκριση ΕΠΑ για εξαγορά Astrobank από Alpha Bank, αναμένεται απόφαση Κεντρικής

Την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού για το deal με την Alpha Bank, ανακοίνωσε η Astrobank ενώ αναμένεται η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το εξάμηνο του 2025, η AstroBank ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2025 σύμφωνα με την οποία, μετά την χορήγηση των κανονιστικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της AstroBank, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων των Πελατών, θα μεταβιβαστούν στην Alpha Bank.

Το αντάλλαγμα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού δόθηκε στις 29 Ιουλίου 2025. Η μεταβίβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2025 ή γύρω στις 31 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Μειώθηκαν στα €14 εκατ. τα κέρδη

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα κέρδη της μειώθηκαν στα €13,7 εκατ. το εξάμηνο του 2025 έναντι κερδών €19,5 εκατ. το εξάμηνο του 2024 λόγω του κόστους €5,1 εκατ. του προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €30,4 εκατ. σε σύγκριση με €39,1 εκατ. για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

Το καθαρό περιθώριο τόκων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 μειώθηκε σε 2,5% σε σύγκριση με 3,2% για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.

Τα συνολικά έξοδα για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €21,7 εκατ., αντιπροσωπεύοντας μείωση 4,1%, σε σύγκριση με €22,7 εκατ. για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους προσωπικού μετά την επίδραση του VRS.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για ανήλθε σε 9,9% από 16,1% πέρσι.