Διαφωνίες και εισηγήσεις ΠΕΟ για φορολογική μεταρρύθμιση

Header Image

Το ζήτημα της φορολογικής μεταρρύθμισης ήταν στο επίκεντρο συνάντησης τη Δευτέρα αντιπροσωπείας της ΠΕΟ με επικεφαλής την ΓΓ της συντεχνίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό

Το ζήτημα της φορολογικής μεταρρύθμισης ήταν στο επίκεντρο συνάντησης τη Δευτέρα αντιπροσωπείας της ΠΕΟ με επικεφαλής την ΓΓ της συντεχνίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, η αντιπροσωπεία της συντεχνίας ζήτησε αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, επανεξέταση των φορολογικών κλιμάκων με πιο ισορροπημένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και αύξηση φορολόγησης των ψηλών εισοδημάτων.

Επίσης, ζήτησε μείωση των έμμεσων φορολογιών όπως είναι ο ηλεκτρισμός και το ΦΠΑ, η οποία είναι αναγκαία για ελάφρυνση όσων πολιτών είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Αναφέρεται επίσης ότι η αντιπροσωπεία της ΠΕΟ κατέθεσε παράλληλα εισηγήσεις για φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας και του πλούτου μέσα από την οποία το κράτος μπορεί να έχει πρόσθετα έσοδα για κοινωνική πολιτική.

Τέλος, η ΠΕΟ κατέθεσε τη διαφωνία της με την πρόνοια για φορολόγηση των εισοδημάτων των Ταμείων Προνοίας, η οποία ουσιαστικά μειώνει την ανταποδοτικότητα των Ταμείων Προνοίας και στερεί έσοδα από τους εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

