Διαβούλευση για σύσταση και λειτουργία Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Η δημιουργία του Οργανισμού εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως από τις 3 Οκτωβρίου 2025 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2025, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Νόμος του 2025».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νομοσχέδιο προνοεί για τη σύσταση και λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ), του οποίου αποστολή είναι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών του κράτους για βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και αυτοεργοδοτούμενους. Ο ΚΟΑΕ θα δραστηριοποιείται για να καλύπτει χρηματοδοτικά κενά που εντοπίζονται στην αγορά.

Η δημιουργία του Οργανισμού εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ η ανάγκη ενίσχυσης της πρόσβασης των κυπριακών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση έχει επισημανθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Ειδικών Ανά Χώρα Συστάσεων (CSRs).

 

