Jumbo: Αύξηση 5% στις πωλήσεις στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο

Οι πωλήσεις των καταστημάτων Jumbo στην Κύπρο, κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά +5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Τον Αύγουστο του 2025, η αύξηση ήταν 12%.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το εννιάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το οκτάμηνο του 2025, η αύξηση ανερχόταν στο 9%

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Βουλγαρία, κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το εννιάμηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 3% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) παρέμειναν στα περσινά επίπεδα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 9μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά 6% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συνολικές πωλήσεις

Ο όμιλος κατέγραψε συνολική αύξηση πωλήσεων της τάξης του 4% για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να παρουσιάζει πολυποίκιλες προκλήσεις.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αναφέρει η εταιρεία, η κατηγορία των σχολικών ειδών επηρεάζεται δομικά από τη συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για τις πωλήσεις σχολικών προϊόντων, την οποία ο Όμιλος αντιμετωπίζει με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών που απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025, απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η μοναδική σχέση τιμής–ποιότητας που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις παραμένουν σταθερές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, στην Ελλάδα και την Κύπρο οι επιδόσεις των καταστημάτων κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, στηρίζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου, παρά τις προφανείς δημογραφικές αντιξοότητες.

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 7,6%, διατηρώντας τον ρυθμό ανάπτυξης σταθερό, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.