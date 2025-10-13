Εντολή εκκένωσης για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή - Σοκ στο Φανάρι

Το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας διέταξε την εκκένωση εντός 90 ημερών του ιστορικού κτηρίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής στο Φανάρι, λόγω ανεπαρκούς αντισεισμικής προστασίας.

Η εντολή, που εστάλη αιφνιδιαστικά στα μέσα Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συγκίνηση, καθώς το εμβληματικό σχολείο —το παλαιότερο εν λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του ελληνισμού στην Κωνσταντινούποολη— κινδυνεύει να σταματήσει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του.

«Μας ζητούν να φύγουμε μέσα σε 3 μήνες!»

Όπως γράφει η αρμενική εφημερίδα Agos, η διαταγή αφορά το 144 ετών κτήριο που φιλοξενεί σήμερα 31 μαθητές. Το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας ζητά εκκένωση εντός 90 ημερών, επικαλούμενο σεισμικό κίνδυνο.

Ο διευθυντής της Σχολής, Δημήτρης Ζώτος, δηλώνει σοκαρισμένος: «Δεν είχαμε καμία προειδοποίηση για εκκένωση. Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ήδη ψάχνουμε νέο κτήριο, όμως το κόστος αντισεισμικής ενίσχυσης ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε να το καλύψουμε».

Ο ίδιος τονίζει πως η σχολική κοινότητα έχει ενημερώσει τα ομογενειακά ιδρύματα, όμως η οικονομική αδυναμία είναι δεδομένη. «Δεν θέλουμε να πάμε σε ακατάλληλο ή επικίνδυνο κτήριο. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια την ιστορία μας», υπογράμμισε.

«Το ομογενειακό Σχολείο αναζητά στέγη»

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναδεικνύουν το θέμα με τίτλους όπως:

Agos: «Το Ρωμαίικο Σχολείο στο Φανάρι αναζητά νέο κτήριο»

Sözcü: «Εντολή εκκένωσης από το Υπουργείο Παιδείας – Το Ρωμαίικο Σχολείο ψάχνει στέγη»

HalkTV: «Εντολή εκκένωσης για το Ρωμαίικο Σχολείο του Φαναρίου»

Yeni Akit: «Εκκενώστε το σχολείο των 571 ετών – ο λόγος προκάλεσε σοκ»

Mynet: «Το ιστορικό σχολείο χρειάζεται 10 εκατομμύρια ευρώ για να σωθεί»

Κραυγή αγωνίας για έναν θεσμό – σύμβολο

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, με συνεχή λειτουργία από τον 15ο αιώνα, είναι το αρχαιότερο σχολείο του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και ένας ζωντανός πυρήνας της ρωμαίικης ταυτότητας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης και αντιδράσεων, καθώς το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για «σεβασμό των θρησκευτικών μειονοτήτων» και «προώθηση της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης».

Πολλοί βλέπουν στην εντολή αυτή ένα ακόμα πλήγμα στη Ρωμαίικη Κοινότητα, που σήμερα αριθμεί μόλις 2.500 μέλη.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πληγούν οι μαθητές και να διατηρηθεί η ιστορική συνέχεια του σχολείου», καταλήγει ο κ. Ζώτος.

Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, με τους επιβλητικούς κόκκινους τρούλους της, δεσπόζει πάνω από το Φανάρι εδώ και 571 χρόνια. Τώρα, το “κάστρο της Ρωμιοσύνης” απειλείται από τον χρόνο.

