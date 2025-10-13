Νόμπελ Ειρήνης: Μία συζήτηση με την Άννα, κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Tον περασμένο Δεκέμβριο τέσσερις δημοσιογράφοι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε διά ζώσης, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με την Άννα Κορίνα Σόζα, την κόρη της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία, όπως είναι γνωστό, βραβεύτηκε την περασμένη Παρασκευή με το Νόμπελ Ειρήνης. «Για τον ακούραστο αγώνα της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τις προσπάθειές της να πετύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής για τα Νόμπελ.

Φυσικά και τότε η συνέντευξη, η οποία διήρκησε 20 περίπου λεπτά, περιστράφηκε γύρω από το πρόσωπο της μητέρας της, την ηγέτιδα της αντιπολίτευης, με αφορμή τη βράβευσή της λίγες ώρες πριν με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2024 για την Ελευθερία της Σκέψης. Η ίδια η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν ήταν παρούσα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για να παραλάβει το βραβείο, καθώς παρέμενε κρυμμένη, τελώντας υπό δίωξη από το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Στον απόηχο των μαζικών αντιδράσεων στους δρόμους της χώρας της για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024, ως ένδειξη αμφισβήτησης της νίκης του Νικολάς Μαδούρο, εκπροσωπήθηκε από την κόρη της. Ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος επίσης βραβεύητηκε την ίδια μέρα με το Βραβείο Ζαχάρωφ, και ήταν παρών, διότι μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης, εγκατέλειψε τη χώρα για την Ισπανία, η οποία του χορήγησε πολιτικό άσυλο, είχε παρουσιάσει τουλάχιστον το 80% των εκλογικών αρχείων, που τον έδειχναν ως νικητή της κούρσας, με περισσότερο από το περίπου 70% των ψήφων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μετά τις εκλογές, ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις ανέφεραν τον θάνατο 24 πολιτών.

Επαναφέρουμε σήμερα αποσπάσματα από τις απαντήσεις που μας έδωσε εκείνη τη μέρα η Άννα Κορίνα Σόζα, διότι συνεχίζουν να έχουν τη σημασία τους. Δείχνουν με ποια οπτική η αντιπολίτευση συνεχίζει να επενδύει στην αμερικάνικη στήριξη και ειδικά στις ενέργειες του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, για το ενδιαφέρον του οποίου η συνεντευξιαζόμενη ρωτήθηκε από τον γράφοντα. Την ίδια ώρα παρουσιάζεται το τι σημαίνει να αντιπολιτεύεται ένας πολίτης σήμερα στη Βενεζουέλα, διεκδικώντας περισσότερη δημοκρατία, ενώ σκιαγραφείται η μορφή της ίδιας της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία, σύμφωνα με την κόρη της, αποτελεί αστείρευτη πηγή θετικότητας μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων και εμποδίων, τα οποία καλείται καθημερινά να αντιμετωπίζει.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν πάντα συνεπής»

Μιλώντας αισιόδοξα και μαχητικά η Άννα Κορίνα Σόζα, τόνισε ότι οι αντικαθεστωτικοί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κυβέρνηση Ντόναλτ Τραμπ, και ιδιαίτερα στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ενόψει της μεταβίβασης της εξουσίας από τον Τζον Μπάιντεν στον Ντόναλτ Τραμπ, λίγες μέρες μετά, στις 10 Ιαουαρίου. Ένα επιχείρημα που προβάλλουν για το ενδιαφέρον που πρέπει να επιδειχθεί έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, καθώς επτά εκατομμύρια Βενεζουελάνοι, το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας, κατέφυγαν σε άλλες χώρες, δημιουργώντας σε αυτές προβλήματα. Όπως διαμηνύουν οι αντιπολιτευόμενοι, οι συμπατριώτες τους θα επιστρέψουν πίσω, εάν αλλάξει η εξουσία.

«Πιστεύετε ότι η Βενεζουέλα θα είναι προτεραιότητα για τις ΗΠΑ;» ρώτησα την Άννα. «Νομίζω ναι», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη και με λάμψη στο πρόσωπο. Η ομάδα του νέου επικεφαλής του State Department είναι σε πολύ στενή επαφή με τις ομάδες της μητέρας της και του Εντμούντο Γκονζάλες, μάλιστα πριν τον ορισμό του ως υπουργός Εξωτερικών, όπως είπε. «Οπότε είναι σίγουρα τρομερά καλά νέα για τη χώρα μας και για το ημισφαίριο, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν πάντα συνεπής. Η προώθηση των ζητημάτων της Λατινικής Αμερικής, και ειδικά η Βενεζουέλα, ήταν στην κορυφή της ατζέντας του, όταν ήταν γερουσιαστής. Περιμένω σε μεγάλο βαθμό να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, όταν θα έχει ορκιστεί υπουργός Εξωτερικών», πρόσθεσε.

Συνομιλώντας με την Άννα Κορίνα Σόζα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τον περασμένο Δεκέμβριο. Εξομολογείται ότι κάποτε εύχεται να προειδοποιούσε τη μητέρα της, ώστε να μην αναλάμβανε αυτόν τον ρόλο, αλλά συγχρόνως γνωρίζει ότι αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο που ήρθε στη ζωή τους.

Χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι

Η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες στη Βενεζουέλα είναι πολύ επικίνδυνη, είπε στη συνέχεια, υπενθυμίζοντας ότι περίπου 2.000 άνθρωποι βρίσκονταν τότε στις φυλακές, μετά τις εκλογές της 28ης Ιουλίου, μάλιστα σε απάνθρωπες συνθήκες. Μόλις την προηγούμενη μέρα (σ.σ. 16 Δεκεμβρίου 2024) είχε πεθάνει ο τρίτος πολιτικός κρατούμενος στη φυλακή, όπως διαβεβαίωσε. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι όσοι είναι φυλακισμένοι με την κατηγορία για τρομοκρατία, είναι εκτεθειμένοι σε καθημερινό κίνδυνο, χωρίς νομική υποστήριξη, χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, πόσιμο νερό και κατάλληλο φαγητό, χωρίς την επαφή με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. «Συνεπώς, η ζωή στη Βενεζουέλα για τον αντιπολιτευόμενο ή για έναν αγωνιστή της ελευθερίας, όπως αποκαλείται, είναι πολύ επικίνδυνη», ανέφερε.

Η θετικότητα της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Μιλώντας για τη μητέρα της, τόνισε ότι νιώθει προνομιούχα με το να έχει κάποιον να θαυμάζει τόσο πολύ στη ζωή της. Την ίδια ώρα εκμυστηρεύτηκε ότι βιώνει μία διπλή πραγματικότητα σκέψεων: κάποτε συλλαμβάνει τον εαυτό της να εύχεται να την προειδοποιούσε, ώστε να μην αναλάμβανε αυτόν τον ρόλο και την ευθύνη, αλλά συγχρόνως γνωρίζει ότι ως οικογένεια πολλά χρόνια πριν έφτασαν στη συνειδητοποίηση ότι αυτό είναι απλώς κάτι μεγαλύτερο που ήρθε στη ζωή τους – και η μητέρα τους συνέβαλε σε αυτό, νιώθοντας ότι έχουν την ευθύνη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Καταλήγοντας η Άννα Κορίνα ομολόγησε ότι επηρεάζεται από τη θετικότητα της Μαρία Κορίνα Ματσιάτο. Είπε ότι πιστεύει σε αυτήν τη θετικότητα. «Ενδόμυχα νιώθω», τόνισε, «ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στο τέλος».