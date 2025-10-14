Ανάστατοι οι παλαιοί μέτοχοι Τράπεζας Κύπρου- «Άδικη» και «παράνομη» η παράλειψη αποζημιώσεων

Ανάστατοι είναι οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή όσον αφορά τις πληρωμές του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης στους «κουρεμένους» της τραπεζικής κρίσης του 2013

Σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου μελέτησε μεταξύ άλλων τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συνδέσου, Στέλιος Νίκολσον, ερωτηθείς ο Υπουργός σχετικά, με τις πληρωμές του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης στους «κουρεμένους» της τραπεζικής κρίσης του 2013 είπε ότι το θέμα της αποζημιώσεις τους για το 2026 θα επανεξετασθεί σύντομα από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου. Κληθείς να απαντήσει εάν θα περιληφθούν και οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου στο νέο σχέδιο, είπε ότι δεν υπάρχει ακόμα συζήτηση ή σκέψεις για διαφοροποίηση του.

«Υπενθυμίζουμε τον Υπουργό αλλά και τους παλαιούς μέτοχους της Τράπεζας Κύπρου (που αριθμούν πέραν των 93,000) ότι η νομοθεσία για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης συμπεριλαμβάνει ισόνομά και τους παλαιούς μετόχους μαζί με τους άλλους δικαιούχους. Εξ’ ου και ο Σύνδεσμός μας συμμετέχει ισόνομα μαζί με τους άλλους δύο συνδέσμους στη Διαχειριστική Επιτροπή. Βάση του νόμου και οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται αποζημίωσης όπως και οι άλλοι επηρεαζόμενοι. Για αυτό τυχόν παράληψη αποζημίωσης των μελών μας θα είναι και άδικη και παράνομη», αναφέρουν.