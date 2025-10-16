Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις η συνάντηση Υπουργών με εργοδότες για ΑΤΑ

Η συνάντηση διήρκησε λίγο περισσότερο από δύο ώρες

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, στο Υπουργείο Εργασίας, για την ΑΤΑ.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων αποχώρησαν από το Υπουργείο χωρίς να προβούν σε δηλώσεις, σεβόμενοι, όπως είπαν, το μορατόριουμ.

Η συνάντηση διήρκησε λίγο περισσότερο από δύο ώρες.

Στη συνέχεια η δύο Υπουργοί είναι προγραμματισμένο συναντηθούν με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ. 

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος στην 91η Γενική Συνέλευση της HOTREC και ερωτηθείς για τις σημερινές συναντήσεις, είπε ότι θεωρεί ότι το πλαίσιο που θα τεθεί από τους δύο Υπουργούς, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και των δύο πλευρών, αποτελεί "ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο" και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι "σήμερα ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα".

Πηγή: ΚΥΠΕ

