Αναβάθμισε ratings Alpha Bank στο Baa1 ο οίκος Moody’s

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των καταθέσεων της Alpha Bank σε Baa1 από Baa2, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά περαιτέρω βελτίωση της φερεγγυότητάς της, λόγω του χαμηλότερου κινδύνου περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση της κερδοφορίας.

Αξιοσημείωτο, τονίζει ο οίκος, είναι ότι η ποιότητα των δανείων της τράπεζας βελτιώθηκε, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 3,5% των ακαθάριστων δανείων τον Ιούνιο του 2025 από 4,6% τον Ιούνιο του 2024, πλησιάζοντας τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται, η κάλυψη των ΜΕΔ της τράπεζας με προβλέψεις αυξήθηκε στο 57% τον Ιούνιο του 2025 από 47% τον Ιούνιο του 2024, με το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών ανοιγμάτων της να καλύπτεται από εξασφαλίσεις σε οικιστικά ακίνητα και μικρό ποσό εγγυημένων από την κυβέρνηση ληξιπρόθεσμων δανείων.