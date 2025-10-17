Στα βαθιά οι συζητήσεις για ΑΤΑ: Στόχος το 100% αλλά... σε βάθος χρόνου

Στα βαθιά μπήκαν οι συζητήσεις για την ΑΤΑ, με τις χθεσινές συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας να είναι, επί της ουσίας, με παράθεση συγκεκριμένων παραμέτρων και όχι αόριστες αναφορές των προηγούμενων μηνών.

Όπως πληροφορείται ο «Π», από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης φαίνεται να εγκαταλείπεται το «ΑΤΑ για όλους» που ήταν εκτός συζήτησης για τους εργοδότες και η εγκατάλειψή της ήταν προϋπόθεση για να συμμετέχουν στις νέες διαβουλεύσεις. Στόχος της κυβέρνησης πλέον είναι η επίτευξη συμφωνίας για αποκατάσταση της ΑΤΑ στο 100% σε βάθος χρόνου, που θα κυμαίνεται μεταξύ 3-4 ετών.

Το εγχείρημα της κατάληξης σε συμφωνία είναι πραγματικά δύσκολο, καθώς με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν και δεδομένων των θέσεων των εκατέρωθεν πλευρών, θα δώσουν όλοι τις μάχες τους προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό, για τους ίδιους, αποτέλεσμα.

Οι μεν εργοδοτικοί σύνδεσμοι δεν αναμένεται να συναινέσουν εύκολα και δεν θα δεχθούν αμαχητί την πλήρη επέκταση της ΑΤΑ στο 100% εάν δεν υπάρξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δικλίδες ασφαλείας, προκειμένου να μην αυξηθεί το κόστος τους, αλλά και να μην πληγεί η οικονομία.

Στις δικλίδες ασφαλείας που αναφέρθηκαν επανειλημμένα ο εργοδοτικοί σύνδεσμοι είναι ένα ποσοστό μίνιμουμ ρυθμού ανάπτυξης προκειμένου να αποδίδεται η ΑΤΑ, μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού, αλλά και να μην αυξηθεί το μισθολογικό τους κόστος, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η μη αύξηση του συνολικού κόστους των εργοδοτών είναι κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε εξάλλου και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την άλλη, από την παρουσίαση του πλαισίου και τον προσανατολισμό στην επέκταση της ΑΤΑ στο 100%, οι συντεχνίες κέρδισαν το νούμερο που επιδίωκαν. Για να υπάρξει ωστόσο συμφωνία, θα πρέπει να δεχθούν και τις παραμέτρους που έθιξαν κατά καιρούς οι εργοδότες για τα πρόσθετα κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Τα κριτήρια αυτά, όπως τόνιζαν πολλάκις, αλλάζουν τη φιλοσοφία της ΑΤΑ και δεν τα αποδέχονταν. Εάν θέλουν να κερδίσουν την ΑΤΑ στο 100%, δεν έχουν πλέον άλλη επιλογή να τα αποδεχθούν.





Μετά τις συναντήσεις δεν έγιναν δηλώσεις, ενώ σε επικοινωνία που είχαμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, μας αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε ισχύ το μορατόριουμ δημόσιων δηλώσεων.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι διαδοχικές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκαν ήταν χρήσιμες και παραγωγικές. Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και οι συναντήσεις θα συνεχιστούν σήμερα με στόχο την κατάληξη σε μόνιμη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση. Οι νέες συναντήσεις θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί με τους εργοδότες και ακολούθως με τις συντεχνίες.

Η εμπλοκή πλέον του υπουργού Οικονομικών δίνει έναν πιο δυνατό τόνο στις συζητήσεις, καθώς όλοι οι κοινωνικοί εταίροι ήταν σφόδρα ενοχλημένοι από τους χειρισμούς του Γιάννη Παναγιώτου, ο οποίος, όπως υποστήριζαν στο παρασκήνιο, δυναμίτιζε το κλίμα αντί να βοηθά τις δύο πλευρές να έρθουν πιο κοντά. Οι κινήσεις πλέον είναι πιο άμεσες και η δράση της κυβέρνησης πιο καταλυτική, όπως συνέστησε να γίνει πριν αναλάβει ρόλο ο Μάκης Κεραυνός.

Αισιόδοξος για κατάληξη σε συμφωνία εμφανίστηκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη γενική συνέλευση του HOTREC στην Πάφο, και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα πριν τις συναντήσεις των υπουργών, απάντησε ότι «το πλαίσιο που θα τεθεί από τους δύο υπουργούς, ένα πλαίσιο το οποίο συζητήσαμε φυσικά με τους δύο υπουργούς λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις των δύο πλευρών, αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο, μια πολύ καλή βάση για να καταλήξουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Διαχρονικά οι εταίροι μας, τόσο από πλευράς των εργοδοτών όσο και από πλευράς των συντεχνιών, απέδειξαν την υπευθυνότητά τους στην Κύπρο και θεωρώ ότι σήμερα ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα».