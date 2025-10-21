Αρμεύτης: Η Λεμεσός δεν αντέχει δύο νέα εμπορικά κέντρα

Το κυκλοφοριακό χάος της Λεμεσού δεν πρόκειται να λυθεί με την προσθήκη δύο ακόμη εμπορικών κέντρων. Αυτή είναι η θέση του δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινή Επιθεώρηση" του Πολίτη 107,6 & 97,6 και την Άντρη Δανιήλ υπογράμμισε ότι η δημιουργία νέων mall θα επιδεινώσει την ήδη πιεστική κατάσταση στο οδικό δίκτυο της πόλης.

Ο Δήμος Λεμεσού και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί αρνητικά, είπε. Έχει, προσέθεσε ο κ. Αρμεύτης, σταλεί και στην Πολεοδομία και στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων η θέση ότι δεν συναινεί στην ανάπτυξη των δύο mall, όχι επειδή είναι εναντίον των mall, αλλά επειδή βρίσκονται χωροθετικά σε άξονες κυκλοφορίας που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το κυκλοφοριακό.

Στη μια περίπτωση, προσέθεσε, εντός του Δήμου Λεμεσού στο διαμέρισμα της Μέσα Γειτονιάς, η ανάπτυξη του mall γίνεται σε μια γειτονιά που πέραν του 90% της περιοχής αφορά οικιστικά τεμάχια και θα μειώσει την ευημερία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και αυτό λαμβάνεται επίσης σοβαρά υπόψη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λεμεσού προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανάπτυξη των δημόσιων συγκοινωνιών και η δημιουργία υποδομών βιώσιμης κινητικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το αυξημένο κυκλοφοριακό φορτίο, αλλά και η έλλειψη στρατηγικής συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Γιάννης Αρμεύτης επεσήμανε ότι η Λεμεσός πληρώνει σήμερα το τίμημα της άναρχης οικιστικής και εμπορικής ανάπτυξης των προηγούμενων δεκαετιών.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ο δήμος προχωρεί σε αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου, με στόχο να δοθεί έμφαση σε λύσεις όπως τα πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου, οι ποδηλατόδρομοι και τα shuttle bus.