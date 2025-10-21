Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σταθεροποιητικές τάσεις την Τρίτη στο Χρηματιστήριο

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,07 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 276,07 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €639.933.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 167,37 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση επίσης 0,08%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,30%, ενώ ζημιές σημείωσαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,07% και της Εναλλακτικής Αγοράς 0,35%. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €393.361 (τιμή κλεισίματος €7,72 – άνοδος 0,78%), της Logicom με €155.780 (τιμή κλεισίματος €3,70 – χωρίς μεταβολή), της Demetra Holdings με €78.619 (τιμή κλεισίματος €1,64 – χωρίς μεταβολή), της The Cyprus Cement με €3.511 (τιμή κλεισίματος €1,34 –πτώση 0,74%) και της AIAS Investments με €3.500 (τιμή κλεισίματος €0,07 – πτώση 5,41%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 καθοδικά και 5 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 132.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

