Εργοδότες: Εκτός συζήτησης «ΑΤΑ για όλους», ευνοούν κλιμακωτή απόδοση

Εκτός συζήτησης παραμένει για τους εργοδότες η θέση «ΑΤΑ για όλους» ενώ παράλληλα ευνοούν την κλιμακωτή απόδοσή της, θέτοντας ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η σημερινή μέρα προμηνύεται καθοριστική για τις περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά το πολύκροτο θέμα της ΑΤΑ, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής να μην επιτρέπουν αισιοδοξία για θετική κατάληξη.

Με την επιστροφή του Υπουργού Εργασίας και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από τις Βρυξέλλες, οι κοινωνικοί εταίροι αναμένουν διευκρινίσεις επί του νέου πλαισίου στη βάση των θέσεών τους που διαβίβασαν στους δύο υπουργούς στο οποίο εντοπίστηκαν ασάφειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ απέστειλαν κοινή επιστολή στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών, καταγράφοντας τι θέσεις τους επί του πλαισίου διαπραγμάτευσης που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο οποίο εντοπίζουν ασάφειες και αντιφατικά σημεία.

Για τους εργοδότες παραμένει εκτός συζήτησης η καθολική επέκταση της ΑΤΑ ενώ δεν βλέπουν θετικά την οριζόντια απόδοσή της.

Για το όριο πληθωρισμού, ευνοούν να τεθεί στο 3% αντί στο 4% που αναφέρεται στο πλαίσιο.

Όσον αφορά την παραχώρηση κινήτρων, θεωρούν ότι θα πρέπει να καλύπτει εργοδότες που καταβάλλουν ήδη ΑΤΑ και όσους επιλέξουν να καταβάλουν στο μέλλον προκειμένου να μην προκύπτει άνιση μεταχείριση.

Σε σχέση με την επιστροφή του 50% της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση, θεωρούν ότι θα πρέπει να υπολογίζεται σωρευτικά.

Ακόμη, οι εργοδότες υποστηρίζουν ότι πριν την επανεξέταση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού κάθε τέσσερα χρόνια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της ετήσιας παραχώρησης της ΑΤΑ.

Παράλληλα, βάζουν στο κάδρο των συζητήσεων και την αλλαγή του καλαθιού του νοικοκυριού που θα λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ΑΤΑ.

Ακάθεκτες και οι συντεχνίες

Σημειώνεται ότι οι συντεχνίες αναμένουν την κατάθεση μεσολαβητικής πρότασης για το θέμα της ΑΤΑ, διακηρύττοντας ότι δεν θα υπογράψουν ένα κείμενο που αλλοιώνει τη φιλοσοφία του θεσμού.

Οι συντεχνίες, αποδέχονται σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% και βλέπουν θετικά να τεθεί ένα λογικό όριο του πληθωρισμού όσον αφορά την απόδοση της ΑΤΑ, θεωρώντας ωστόσο ότι η ρύθμιση για την απόδοση της ΑΤΑ όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος του πληθωρισμού, θα αλλοιώσει ενδεχομένως τη φιλοσοφία της.

Πολύ σημαντικό, σύμφωνα με τις συντεχνίες είναι να ξεκαθαρίσει και το ΑΤΑ για όλους, με ποιον τρόπο και τι αφορά, ενώ υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους εργαζομένους μέσω των συλλογικών συμβάσεων.