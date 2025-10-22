Πλαίσιο με ασάφειες για την ΑΤΑ - Τι δηλώνουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

Η κίνηση της κυβέρνησης να καταθέσει νέο πλαίσιο διαβούλευσης για την ΑΤΑ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για τη λήψη απεργιακών μέτρων, προκάλεσε νέο ντόμινο αντιδράσεων και εργασιακών κραδασμών.

Οι κοινωνικοί εταίροι που έλαβαν το νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης στις 4:30 το απόγευμα της Δευτέρας, κάνουν λόγο για προχειρότητα των κινήσεων και για ένα κακογραμμένο κείμενο με έλλειψη σαφήνειας.

Προς τον σκοπό αυτό, δεν αποδέχθηκαν να συναντηθούν με τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας στο διάστημα μιάμισης ώρας που είχαν στη διάθεσή τους για να το μελετήσουν, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.

Όπως έγραψε χθες ο «Π», η κυβέρνηση στο νέο πλαίσιο που κατέθεσε προτείνει σταδιακή αύξηση του ποσοστού της ΑΤΑ στο 100% εντός ενάμισι έτους, με αναφορά σε «ΑΤΑ για όλους» χωρίς κλιμακωτή απόδοση και εισάγοντας οροφή 4% ως μέγιστο ποσοστό πληθωρισμού. Αν ο πληθωρισμός υπερβαίνει το 4%, το ποσοστό απόδοσης της ΑΤΑ θα περιορίζεται στο 4%.

Η κυβέρνηση εισηγείται ακόμη την ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό με αναθεώρηση κάθε δύο χρόνια.

Με βάση το νέο πλαίσιο, από 1.1.2026 το ποσοστό της ΑΤΑ για όσους τη λαμβάνουν, θα αυξηθεί στο 80% από 66,7% που είναι σήμερα, από 1.7.2026 θα φθάσει το 90% και από την 1.7.2027 στο 100%.

Η ΑΤΑ θα παραχωρείται μία φορά τον χρόνο, εφόσον η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική, ενώ επιτροπή θα εξετάζει το ποσοστό απόδοσής της εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος του πληθωρισμού.

Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει την παραχώρηση κινήτρων για υιοθέτηση σταδιακά της ΑΤΑ από περισσότερους εργοδότες, με αναφορά σε επιστροφή 50% της παραχωρηθείσας ΑΤΑ σε ετήσια βάση.

Αναμένουν γραπτή πρόταση

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του «Πολίτη 107.6 & 97.6», ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, ανέφερε ότι έχουν ζητήσει διευκρινίσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημεία που χρειάζονται περισσότερη σαφήνεια. Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης, πρόσθεσε, τίθεται από την αρχή μιας διαδικασίας, όχι στο τέλος.

«Υπάρχουν σημεία που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τη δική μας πλευρά», σημείωσε, αναφέροντας ότι «αναμέναμε να μας σταλεί μια πρόταση ή ένα προσχέδιο κατ' αρχήν συμφωνίας και όχι πλαίσιο διαπραγμάτευσης βάσει των όσων έχουμε συζητήσει το τελευταίο διάστημα».

«Εμείς δεν είμαστε εναντίον στο να παραχωρηθούν κίνητρα στους εργοδότες για να υιοθετήσουν τον θεσμό της ΑΤΑ», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι «πολιτική και διεκδίκησή μας ήταν η επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και στον ιδιωτικό τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό. Μέρος των συλλογικών συμβάσεων είναι και η ΑΤΑ», τόνισε, λέγοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει θετικά γενικότερα στην αγορά εργασίας, ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα.

Οι συντεχνίες, σύμφωνα με τον κ. Αργυρίδη, αποδέχονται σταδιακή επέκταση της ΑΤΑ στο 100% και βλέπουν θετικά να τεθεί ένα λογικό όριο του πληθωρισμού όσον αφορά την απόδοση της ΑΤΑ, θεωρώντας ότι η ρύθμιση για την απόδοση της ΑΤΑ όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος του πληθωρισμού, θα αλλοιώσει ενδεχομένως τη φιλοσοφία της. Πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει και το ΑΤΑ για όλους, με ποιον τρόπο και τι αφορά, σημείωσε, ενώ θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους εργαζομένους μέσω των συλλογικών συμβάσεων.

Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου, σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ανέφερε ότι στο πλαίσιο της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης εκφράστηκε η απόλυτη ετοιμότητα για να συζητηθεί οποιαδήποτε γραπτή μεσολαβητική πρόταση για να γίνει κατορθωτή η επίτευξη κατ' αρχήν συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, το πλαίσιο που κατατέθηκε έχει πολλές ασάφειες, τονίζοντας ότι η ΑΤΑ θα πρέπει να αποδίδεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της στο 100%, αλλά το πιο σημαντικό, υπέδειξε, είναι «ΑΤΑ για όλους», δηλαδή το αποτέλεσμα που θα συμφωνηθεί να στηριχθεί, είτε μέσω νομοθετικής ρύθμισης για να μπορεί να αφορά όλους τους εργαζομένους, είτε με οποιοδήποτε μέσο επιλεγεί ή κριθεί κατάλληλο.

«Αν υπάρξουν αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διαφορετικά εάν δεν υπάρξουν, η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη επαναβεβαίωσε την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και εάν θα κριθεί αναγκαίο θα προχωρήσουμε σε πιο δυναμικά μέτρα. «Οι υπουργοί έχουν τις θέσεις μας και γραπτώς. Θα αναμένουμε την Παρασκευή εάν θα υπάρξει κάποια συνάντηση για να δούμε τις περαιτέρω επεξηγήσεις που θα δοθούν και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε», ανέφερε.

Ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, είπε από την πλευρά του στον «Π» ότι «αναμένουμε το τελικό περίγραμμα της συμφωνίας την Παρασκευή και εάν θα κληθούμε σε συνάντηση».

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, ανέφερε στον «Π» ότι «επιμένουμε στην επέκταση του θεσμού στο 100% προκειμένου να τον απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι και παράλληλα ζητούμε επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με βάση την Οδηγία της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς».

«Το πλαίσιο που μας δόθηκε χρήζει διευκρινίσεων οι οποίες έχουν ζητηθεί και όταν τις έχουμε θα τις αξιολογήσουμε και ανάλογα θα αποφασίσουμε τα επόμενά μας βήματα. Τους τελευταίους έξι μήνες διαθέσαμε πολύτιμο χρόνο σε συζητήσεις σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούμε τη φιλοσοφία της ΑΤΑ για την οποία θα παλέψουμε για να μην αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο», είπε.

Βήματα εργοδοτών

Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, ανέφερε από πλευράς του ότι το ΚΕΒΕ προχωρεί σε ασκήσεις επί χάρτου, αξιολογεί την κατάσταση και αποκρυπτογραφεί την πρόταση.

«Θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο που έχει στην οικονομία, στους εργαζομένους αλλά και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τα συλλογικά μας όργανα θα επανέλθουν».

«Αρχές της επόμενες εβδομάδας αναμένεται να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα επί του πλαισίου», πρόσθεσε.

Η ΟΕΒ αναμένεται να αποστείλει τις θέσεις της επί όλων των πτυχών που αφορούν το θέμα της ΑΤΑ το επόμενο διάστημα, ανέφερε στον «Π» η βοηθός γενική διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Λένα Παναγιώτου.

Υπάρχουν σημεία στα οποία εντοπίζονται ασάφειες και είναι αντιφατικά, πρόσθεσε, αναφέροντας ακόμη ότι υπάρχουν σημεία που δημιουργούν προβλήματα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκληθεί και νέα κοινή σύσκεψη των εργοδοτικών οργανώσεων.

Εξελίξεις στο θέμα αναμένονται την Παρασκευή όταν επιστρέψουν στην Κύπρο ο υπουργός Εργασίας και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής στις 22 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.