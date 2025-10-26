Έπεσαν έξω στους υπολογισμούς για στοίχημα- Συμπληρωματικός προϋπολογισμός εκατομμυρίων

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Οικονομικών για το 2025, υπέβαλε ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Σύμφωνα με σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη στη βουλή, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2025 περιλαμβάνει έσοδα και δαπάνες ύψους €12.700.000 και €10.800.000, αντίστοιχα.

Τα έσοδα αυξάνονται λόγω:

(i) Αυξημένου φόρου στοιχήματος (Φόρος Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών) που αφορούν σε αυξημένο ποσό φόρου που καταβάλλεται από την ΟΠΑΠ Κύπρου επί των μικτών κερδών της, με βάση τη νέα σύμβαση που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία (+ €7 εκατ.) και

(ii Τροποποίησης του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2019 (Ν.37(Ι)/2019), ώστε η εισφορά προς την Αρχή, των αδειούχων αποδεκτών Κλάσης Α και Β που ανερχόταν σε 3% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα, να ανέρχεται στο 5% (+ €5,7 εκατ.).

Οι δαπάνες αυξάνονται λόγω:

i) Αύξησης των εσόδων από το φόρο στοιχήματος που καταβάλλεται από την ΟΠΑΠ Κύπρου και ως εκ τούτου αυξημένου ποσού που θα πρέπει να καταβληθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και δεν είχε προβλεφθεί (€7 εκατ.).

ii) Αύξησης της εισφορά προς την Αρχή των αδειούχων αποδεκτών Κλάσης Α και Β, από 3% σε 5% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα, που προήλθε με την πιο πάνω αναφερόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας, καθώς και αύξησης του ποσοστού που καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού από 2% σε 4% επί των καθαρών κερδών αποδοχών από στοίχημα. Συνεπώς, αυξάνεται σημαντικά το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (€3,8 εκατ.).

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 15 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε όπως εγκρίνει το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2025.

Τροποποιητικός προϋπολογισμός για 2022

Παράλληλα, στη βουλή κατατέθηκε την Πέμπτη και τροποποιητικός προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2022.

Η προτεινόμενη αναδρομική τροποποίηση του περί προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2022 Νόμος του 2022 (Ν.21(ΙΙ)/2022), έχει σκοπό την τροποποίηση της ρύθμισης, κατ ́ αναλογία της πολιτικής που εφαρμόστηκε στη δημόσια υπηρεσία από το 2022, όσον αφορά τις μειωμένες κλίμακες εισδοχής και τις εξαιρέσεις από την πρόνοια αυτή.