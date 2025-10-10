Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Πρωτιά Κύπρου στην αύξηση εμπορικών πτήσεων-Στο +24% η άνοδος από 2019

Τη μεγαλύτερη αύξηση των εμπορικών πτήσεων τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, κατέγραψε η Κύπρος, σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα της Eurostat.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 653.072 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον αριθμό των πτήσεων τον Σεπτέμβριο του 2024. Ωστόσο, ο αριθμός παρέμεινε 1,8% χαμηλότερος από τον αριθμό των πτήσεων για τον ίδιο μήνα το 2019.

Εξετάζοντας τα τελευταία στοιχεία χωρών για τον Σεπτέμβριο του 2025, 12 χώρες ξεπέρασαν τον αριθμό των πτήσεων τους σε σύγκριση με το 2019.

Η Κύπρος (+24,1%), η Πολωνία (+22,4%) και η Ελλάδα (+21,4%) ξεπέρασαν περισσότερο τα επίπεδα του 2019 και κατέγραψαν σημαντική αύξηση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων. Αντίθετα, η Λετονία (-29,8%), η Σουηδία (-27,3%) και η Φινλανδία (-23,9%) απέχουν ακόμη πολύ από τα επίπεδα του 2019.

 

 

