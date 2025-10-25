«Ανοιχτός» ο Πρωταράς (και) τον χειμώνα

Σχεδόν όλα τα τουριστικά καταλύματα της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά αυτή την περίοδο κι ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος Οκτωβρίου. Όχι μόνο παραμένουν ανοιχτά αλλά τα πλείστα απ' αυτά έχουν και καλές πληρότητες για την εποχή. Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ, ο περσινός Οκτώβριος ήταν ένας καλός μήνας όσον αφορά την τουριστική κίνηση στην περιοχή, ωστόσο ο φετινός κυμαίνεται σε ακόμα καλύτερα επίπεδα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι κάποια ξενοδοχεία, περισσότερα από πέρσι, θα παραμείνουν φέτος ανοιχτά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ ορισμένα άλλα μέχρι και τα τέλη του ερχόμενου μήνα. Όπως εξήγησε, φέτος παρατηρείται επέκταση προγραμμάτων προς την Κύπρο από συγκεκριμένους τουριστικούς πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην αύξηση της κίνησης βοήθησαν σημαντικά οι online κρατήσεις καθώς και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. «Η καλή συνδεσιμότητα που υπάρχει μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας έχει βοηθήσει στην αύξηση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και των απευθείας κρατήσεων, δηλαδή αυτών που γίνονται χωρίς την προκράτηση από τουριστικούς πράκτορες», σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου.

Σύσκεψη για τον χειμώνα

Σε μια άλλη εξέλιξη, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, με τη συμμετοχή ξενοδόχων, ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής και επιχειρηματιών του Πρωταρά. Στόχος ήταν ο συντονισμός των διαφόρων υπηρεσιών που θα προσφέρονται στην περιοχή κατά τον φετινό χειμώνα, ενώ από πλευράς δήμου έγινε ενημέρωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δράσεις που προγραμματίζονται τους προσεχείς μήνες στην ενδοχώρα αλλά και για τις επιλογές που θα έχει κάποιος επισκέπτης κατά τη χειμερινή περίοδο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου ανέφερε ότι έγινε ταυτοποίηση των διαφόρων επιχειρήσεων που θα παραμείνουν ανοιχτές τον χειμώνα (τουριστικά και επισιτιστικά καταλύματα, σουβενίρ, φαρμακεία κτλ) και, όπως διαπιστώθηκε, φέτος ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων θα είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. «Σίγουρα ο Πρωταράς δεν θα είναι νεκρή πολιτεία, όπως χαρακτηριζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν διεξοδικά ήταν και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι επιχειρηματίες με το κόστος του προσωπικού τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη όπως καταρτιστεί ένα ειδικό σχέδιο επιδότησης των εργαζομένων, έτσι ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, θα πρέπει να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν ανοιχτές τον χειμώνα να εργοδοτούν μόνο το προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο και όχι όλους τους υπαλλήλους που εργοδοτούσαν την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας αυτής της προσπάθειας, η οποία χρειάζεται επιμονή και στήριξη από το κράτος», επισήμανε ο Π. Κωνσταντίνου. Αποφασίστηκε, επίσης, όπως κατά τον χειμώνα παραμείνουν στις παραλίες ένας αριθμός ξαπλώστρων στα σημεία όπου θα λειτουργούν ξενοδοχεία.