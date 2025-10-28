Πειραιώς: Συμφωνία για μεταβίβαση €0,25 δισ. ΜΕΔ και αναβάθμιση από οίκο Fitch

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς») ανακοινωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., προέβη σε συμφωνία μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων («Χαρτοφυλάκιο») μέσω τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (η «Συναλλαγή»).

Το Χαρτοφυλάκιο, το οποίο είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση την 31 η Δεκεμβρίου 2024, αποτελείται από επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων και λοιπών απαιτήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,25 δισ., όπως αποτυπώθηκε την 30 η Σεπτεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίπτωση της Συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσεως έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς της 30 Ιουνίου 2025, και η επίδραση από την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets «RWA») που σχετίζονται με το Χαρτοφυλάκιο, έχει αποτυπωθεί στο συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση της 30 Ιουνίου 2025 της Πειραιώς.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, απέκτησε εταιρεία που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management, L.P. Η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου ανατέθηκε στην Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία διαχείρισης αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.

Αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από Fitch

Παράλληλα, η «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η Εταιρεία και η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή η «Τράπεζα»), αναβαθμίστηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings («Fitch») στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές.

Η εξέλιξη αυτή, αναφέρεται, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Στο Δελτίο Τύπου του οίκου Fitch, ως βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση επισημαίνονται η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση.

Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch.

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».