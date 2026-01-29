Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα οι δύο τραυματίες από το δυστύχημα στη Ρουμανία - Επιστρέφουν και οι σοροί των θυμάτων

Με πτήση του ΕΚΑΒ μεταφέρονται οι τραυματίες από την Τιμισοάρα, ενώ C-130 επαναπατρίζει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες του πολύνεκρου δυστυχήματος που έγινε στη Ρουμανία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρονται με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ από την Τιμισοάρα στη Θεσσαλονίκη ενώ ο τρίτος τραυματίας υπεβλήθη, χθες, σε χειρουργική επέμβαση στον αυχένα στο νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Παράλληλα, σήμερα, με ειδική πτήση, θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, με το C130 να απογειώνεται από την Ελλάδα στις 13:00.

Σημειώνεται ότι οι ρουμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος

Πηγή: ΚΥΠΕ

