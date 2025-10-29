Βλέπουν τους εργοδότες για ΑΤΑ οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών

Με τις ηγεσίες των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συναντώνται σήμερα, στις 3.30μμ το απόγευμα, στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου και ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, για το θέμα της ΑΤΑ.

Οι Υπουργοί έχουν καθορίσει ξεχωριστές συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους εντός της εβδομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να δουν τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ το απόγευμα της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβερνητική πλευρά είχε αποστείλει την προηγούμενη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, εμπιστευτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, για το οποίο οι κοινωνικοί εταίροι είπαν ότι περιέχει αρκετές ασάφειες και χρήζει διευκρινίσεων.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι μετά την αποστολή του παραπάνω εγγράφου δεν έχουν λάβει οτιδήποτε, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι "δεν πρέπει να κατατεθεί οτιδήποτε γραπτώς", καθώς κάτι τέτοιο "δεν διευκολύνει τη διαδικασία".

Όπως σημείωσε, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ κωδικοποίησαν τις θέσεις τους σε επιστολή προς τους δύο Υπουργούς που απέστειλαν την περασμένη Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου. "Είναι ήδη γνωστές στην Κυβέρνηση και στις συντεχνίες, πάμε να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω", είπε, σημειώνοντας ότι "δεν θα δουλέψουμε πάνω στο πλαίσιο, το οποίο κατατέθηκε κατά τρόπο άτυπο την περασμένη Δευτέρα".

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι οι δύο εργοδοτικοί σύνδεσμοι έχουν σαφέστατες εντολές από τα σώματα τους, με αποτυπωμένες θέσεις και επιδιώξεις. Επανέλαβε, εξάλλου, ότι, από πλευράς τους, είναι "απόλυτα αδιαπραγμάτευτη η καθολική εφαρμογή ΑΤΑ".

"Σε κάποια σημεία υπάρχει περιθώριο συζήτησης και συμβιβασμών. Αλλά κάποια σημεία είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα, όπως γνωρίζουμε κι εμείς τις αδιαπραγμάτευτες γραμμές των συντεχνιών", είπε. Πρόσθεσε ότι πρόθεση είναι "να χτίσουμε στα σημεία που έχουμε περιθώρια για να βρεθεί λύση".

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι το ζήτημα της ΑΤΑ "έχει κουράσει και το σύστημα και το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να απαλλάξουμε την καθημερινή δημόσια συζήτηση από την ΑΤΑ και να αποδεσμεύσουμε ενέργεια για πολύ σημαντικά ζητήματα, στα οποία έχουμε κοινά συμφέροντα, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι".

Ο κ. Αντωνίου εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει μια εντατική διεργασία με τους δύο Υπουργούς και τον καθορισμό, πιθανώς, και μίας κοινής συνάντησης όλων των πλευρών. Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι η τελευταία κοινή συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου.

