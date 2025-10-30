Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο 4,9% μειώθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο- Στο 17% η ανεργία νέων

Στην Κύπρο, το ποσοστό των νέων ανέργων ανέρχεται στο 17,2% ή 5 χιλ. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 11,2% ή 4 χιλ.

Στο 4,9% μειώθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2025, από 5,1% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα η Eurostat.

Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων είναι 26 χιλ. από 27 χιλ. τον Αύγουστο και 24 χιλ. τον περσινό Σεπτέμβριο.

Στην ευρωζώνη, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 6,3% όσο ήταν και τον Αύγουστο. Πέρσι ήταν επίσης 6,3%. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παρέμεινε στο 6% όσο και τον προηγούμενο μήνα. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν  5,9%.

Ανεργία νέων

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων φθάνει το 14,4% στην ευρωζώνη από 14,3% τον Αύγουστο ενώ στην ΕΕ παρέμεινε στο 14,8%.

Στην Κύπρο, το ποσοστό των νέων ανέργων ανέρχεται στο 17,2% ή 5 χιλ. Τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 11,2%.

